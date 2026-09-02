'क्या कांग्रेस बीयर के नशे में है? GDP ग्रोथ पर विपक्ष की प्रतिक्रिया से गुस्से में रिजिजू

पीएम मोदी ने मंगलवार को वीडियो मैसेज शेयर करके जीडीपी की ग्रोथ को लेकर देशवासियों को बधाई दी थी. जीडीपी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पोस्ट पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग भारत की तरक्की से इतनी अंधी नफ़रत करते हैं.

गहरे नशे में है कांग्रेस पार्टी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, क्या कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बीयर पीने की वजह से गहरे नशे में है, या कांग्रेस के लोग भारत की तरक्की से इतनी अंधी नफरत करते हैं कि वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट गए हैं.

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पोस्ट पर कमेंट किया है. जिसमें लिखा है, अब उस झूठी कहानी पर कोई यकीन नहीं करता. दुनिया इस धोखे को समझ सकती है.

Is Congress Party in a state of deep intoxication due to drinking too much beer or Congressmen are so swayed by their blind loathing of India's growth that they have lost touch with the ground reality? https://t.co/kSbDhB3Qc3 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 2, 2026

मल्लिकार्जुन खरगे ने उठाए सवाल

कैमरा और... कोई काम नहीं. इकोनॉमी के मामले में मोदी जी के PR (पब्लिसिटी) की कहानी कुछ ऐसी ही है. नरेंद्र मोदी जी आप ​​कह रहे हैं कि देश GDP ग्रोथ का जश्न मना रहा है. हो सकता है कि आपके पास यह सुविधा हो, लेकिन आम आदमी के पास नहीं है.

हमारे आम लोग 3 'U' के बोझ तले दबे हैं और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं! 3 'U' --> बेमिसाल बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेतहाशा असमानता! बेरोजगारी 50 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है. 40% युवा ग्रेजुएट बिना नौकरी के हैं. जुलाई 2026 में 15 से 29 साल की उम्र के हर 6 में से 1 युवा भारतीय बेरोजगार था. हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा टूट चुका है.

Lights. Camera and INACTION



This is the story of Modi ji's PR when it comes to the Economy.



.@narendramodi ji,



You are saying that the country is celebrating GDP Growth.



You may have that luxury, but the Aam Aadmi does NOT!



Our Common people are burdened by 3 'U's and YOU… — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 1, 2026

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ''असली सवाल यह है कि आर्थिक विकास का असर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी पर कितना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर GDP के आंकड़ों का लाभ गरीब की थाली में दिखाई नहीं देता और निम्न आय तथा मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तो इन आंकड़ों की उपलब्धि पर सवाल उठना स्वाभाविक है.''

लोगों के पास कपड़े नहीं

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ''जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा बोलने से काम नहीं चलेगा. आम जनता से जुड़े जरूरी सवालों का जवाब भी देना होगा. दिखना तो चाहिए ना, क्या बढ़ गया है? लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है.''

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