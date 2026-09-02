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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'क्या कांग्रेस बीयर के नशे में है? GDP ग्रोथ पर विपक्ष की प्रतिक्रिया से गुस्से में रिजिजू

'क्या कांग्रेस बीयर के नशे में है? GDP ग्रोथ पर विपक्ष की प्रतिक्रिया से गुस्से में रिजिजू

जीडीपी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जवाब दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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पीएम मोदी ने मंगलवार को वीडियो मैसेज शेयर करके जीडीपी की ग्रोथ को लेकर देशवासियों को बधाई दी थी. जीडीपी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पोस्ट पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग भारत की तरक्की से इतनी अंधी नफ़रत करते हैं.

गहरे नशे में है कांग्रेस पार्टी
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, क्या कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बीयर पीने की वजह से गहरे नशे में है, या कांग्रेस के लोग भारत की तरक्की से इतनी अंधी नफरत करते हैं कि वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट गए हैं. 

किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पोस्ट पर कमेंट किया है. जिसमें लिखा है, अब उस झूठी कहानी पर कोई यकीन नहीं करता. दुनिया इस धोखे को समझ सकती है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने उठाए सवाल
कैमरा और... कोई काम नहीं. इकोनॉमी के मामले में मोदी जी के PR (पब्लिसिटी) की कहानी कुछ ऐसी ही है. नरेंद्र मोदी जी आप ​​कह रहे हैं कि देश GDP ग्रोथ का जश्न मना रहा है. हो सकता है कि आपके पास यह सुविधा हो, लेकिन आम आदमी के पास नहीं है.

हमारे आम लोग 3 'U' के बोझ तले दबे हैं और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं! 3 'U' --> बेमिसाल बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेतहाशा असमानता! बेरोजगारी 50 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है. 40% युवा ग्रेजुएट बिना नौकरी के हैं. जुलाई 2026 में 15 से 29 साल की उम्र के हर 6 में से 1 युवा भारतीय बेरोजगार था. हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा टूट चुका है.

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ''असली सवाल यह है कि आर्थिक विकास का असर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी पर कितना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर GDP के आंकड़ों का लाभ गरीब की थाली में दिखाई नहीं देता और निम्न आय तथा मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तो इन आंकड़ों की उपलब्धि पर सवाल उठना स्वाभाविक है.''

लोगों के पास कपड़े नहीं
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा,  ''जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा बोलने से काम नहीं चलेगा. आम जनता से जुड़े जरूरी सवालों का जवाब भी देना होगा. दिखना तो चाहिए ना, क्या बढ़ गया है? लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है.''

ये भी पढ़ें: ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
GDP CONGRESS Kiren Rijiju
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