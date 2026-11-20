कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राजस्थान में हुए पंचायत चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली शानदार जीत से ये सिद्ध हो गया है कि जनता BJP के डबल इंजन कुशासन को सबक सिखाने के लिए उतारू है!

उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई देते हुए कहा, ‘राजस्थान से लेकर देश के अन्य राज्यों तक, जनता कांग्रेस की ओर आशा और विश्वास से देख रही है. राजस्थान की जनता का हृदय से आभार.’

राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओ से बोले खरगे

राजस्थान के पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली शानदार जीत से ये सिद्ध हो गया है कि जनता भाजपा के डबल इंजन कुशासन को सबक सिखाने के लिए उतारू है ! राजस्थान से लेकर देश के अन्य राज्यों तक, जनता कांग्रेस की ओर आशा और विश्वास से देख रही है। राजस्थान की जनता का हृदय से आभार। @INCRajasthan के सभी समर्पित नेताओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, जिन्होंने एकजुट होकर ज़मीनी मुद्दों को उठाया और जनता के विश्वास को मज़बूत किया। जनता का यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 20, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया. पोस्ट में खरगे ने कहा, ‘राजस्थान कांग्रेस के सभी समर्पित नेताओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, जिन्होंने एकजुट होकर जमीनी मुद्दों को उठाया और जनता के विश्वास को मजबूत किया. जनता का यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.’

क्या है राजस्थान पंचायत चुनाव का स्कोर बोर्ड?

राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की आंधी में बीजेपी दो तिहाई से ज्यादा सीटों पर हारी है. जिला परिषद और पंचायत समितियों दोनों ही पदों पर बीजेपी बुरी तरह हारी. 37 जिलों में जिला परिषद के चुनाव में हुई मतगणना में कांग्रेस पार्टी 27 जिलों में जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 6 जिलों में बहुमत हासिल कर पाई है. वहीं, नागौर जिले में असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से चुनाव लड़ रही सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत मिला है. 3 जिलों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है.

इसी तरह से 419 पंचायत समितियों के घोषित नतीजों और रुझानों में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है. कांग्रेस पार्टी 269 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल कर चुकी है. बीजेपी को सिर्फ 73 पंचायत समितियों में बहुमत मिला है. 60 समितियों में निर्दलीय और अन्य चुनाव जीते हैं. 17 में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. बीजेपी की सबसे करारी हार राजधानी जयपुर में हुई है. जयपुर में जिला परिषद की 57 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 12 पर ही जीत हासिल कर सकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली हैं.

राजधानी जयपुर में 22 पंचायत समितियों में से बीजेपी को सिर्फ दो में बहुमत मिला है. कांग्रेस पार्टी ने 14 समितियों में बहुमत हासिल किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनाव क्षेत्र सांगानेर में सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत मिला है.

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