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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गृह मंत्री सदन में आएं', विपक्ष ने लगाए संसद में नारे तो रिजिजू बोले- 'वो सुबह से शाम तक...'

'गृह मंत्री सदन में आएं', विपक्ष ने लगाए संसद में नारे तो रिजिजू बोले- 'वो सुबह से शाम तक...'

पेलेट गन इस्तेमाल मामले को लेकर विपक्ष लगातार संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है. इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि कौन जवाब देगा ये विपक्ष तय नहीं करेगा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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सीजेपी आंदोलन के दौरान दिल्ली में युवाओं पर हुए पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मामले को लेकर अमित शाह की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं. इसे लेकर संसद में लगातार गतिरोध जारी है.

मॉनसूत्र सत्र के बीच शुक्रवार को लोकसभा में फिर से हंगामा देखने को मिला. विपक्ष ने इस दौरान होम मिनिस्टर सदन में आओ के नारे लगाए. इनके चलते सोमवार तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है. कुछ ऐसा ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए. इसके बाद जमकर हंगामा हुआ.

कौन जवाब देगा ये विपक्ष तय नहीं करेगा- रिजिजू
विपक्ष की गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग पर राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि कौन जवाब देगा ये विपक्ष तय नहीं करेगा. इसके बावजूद गृह मंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष रहा. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा. उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री सुबह से शाम तक संसद में रहते हैं 

अमित शाह का जिक्र कर क्या बोले रिजिजू
लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह सुबह सुबह संसद भवन आते हैं, देर रात वापस जाते हैं. ये नारा लगाने का तरीका गलत है. उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह वो इंसान हैं, जिनका नाम सुनकर आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं, जिस दिन अमित शाह का यहां जवाब होगा, आप सुन नहीं पाएंगे. 

रिजिजू ने आगे कहा कि नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है, उसी संबंधित मंत्री को आना होता है. उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप यह तय नहीं कर सकते और इस तरह आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Kiren Rijiju CONGRESS AMIT SHAH
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