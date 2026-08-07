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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी के बागियों से ब्रेकफास्ट पर मिले PM मोदी, शताब्दी रॉय बोलीं- 'हमने...'

ममता बनर्जी के बागियों से ब्रेकफास्ट पर मिले PM मोदी, शताब्दी रॉय बोलीं- 'हमने...'

पीएम मोदी ने आज ममता गुट के बागी सांसदों और अब NCPI में शामिल हो चुके नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट किया. इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 01:07 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (7 अगस्त) को दिल्ली में ममता गुट के बागी सांसदों जो अब नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो चुके हैं, उन सभी के साथ ब्रेकफास्ट किया. पीएम मोदी की उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद बागी TMC सांसद और अब NCPI नेता शताब्दी रॉय ने मीडिया को जानकारी दी.

शताब्दी रॉय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज प्रधानमंत्री संग NCPI नेताओं की मुलाकात हुई. ममता की बागी सांसद ने कहा कि उन्होंने (पीएम मोदी) बताया कि हम लोगों को आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रहित के लिए कैसे मिल जुलकर काम करना है. इसी तरह की सब बातें हुईं.

जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों के साथ के सभी बागी सांसद वहां मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हां सभी लोग वहां थे. इसके बाद उन्होंने बांग्ला में बोलते हुए कहा कि हम लोगों ने आज पीएम के साथ नाश्ता किया. हमने चाय साथ पी. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे.

कुछ दिन पहले हुई एनडीए की बैठक 
इससे पहले मंगलवार (4 अगस्त) को एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक संसद भवन में आयोजित हुई थी. इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर और अन्य कई नेता शामिल हुए थे. इससे पहले एनडीए गठबंधन की बैठक 28 जुलाई को हुई थी. 

कौन हैं शताब्दी रॉय 
शताब्दी रॉय बंगाली सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं. वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल की बीरभूम लोकसभा सीट से सांसद हैं. वह पहली बार 2009 में बीरभूम से सांसद चुनी गईं. इसके बाद वह 2014, 2019 और 2024 में लगातार इसी सीट से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही हैं. उन्हें टीएमसी ने लोकसभा में उपनेता घोषित किया था. हालांकि अब वो भी बागी सांसदों के साथ NCPI में शामिल हो चुकी हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
TMC Shatabdi Roy PM Modi
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