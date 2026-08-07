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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Monsoon Session Highlights: 'गृहमंत्री सदन में आएं', विपक्ष ने लगाए नारे, रिजिजू बोले- 'वो सुबह से शाम संसद में रहते हैं'

Parliament Monsoon Session Highlights: 'गृहमंत्री सदन में आएं', विपक्ष ने लगाए नारे, रिजिजू बोले- 'वो सुबह से शाम संसद में रहते हैं'

Parliament Monsoon Session Today LIVE Updates: मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है. विपक्ष के आचरण को लेकर विपक्ष तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा  | Updated at : 07 Aug 2026 01:00 PM (IST)

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मानसून सत्र 2026 लाइव
Source : PTI

Background

संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है. भाजपा सांसदों ने विपक्ष के आचरण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर सदन को चलने नहीं दे रहा.

संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की व्यापक समीक्षा कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए ‘‘पंचायत सुधारों की अगली पीढ़ी’’ की रूपरेख तैयार करने की सिफारिश की है.

राहुल गांधी से मांगा सहयोग

किरन रीजीजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर मानसून सत्र की शेष अवधि के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा. रीजीजू संसद भवन परिसर स्थित राहुल गांधी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां हुई बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा भी मौजूद थीं. बाद में कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और पार्टी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल हुए.

राज्यसभा की तृणमूल कांग्रेस सदस्य मेनका गुरुस्वामी ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार संसद में भाषण को ‘सेंसर’ कर रही है और जब विपक्ष के सांसद ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहता, तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं. उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार विपक्ष को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति और सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों से जुड़े मुद्दे उठाने से रोककर ‘‘संसदीय लोकतंत्र को खत्म’’ कर रही है.

12:32 PM (IST)  •  07 Aug 2026

लोकसभा सोमवार तक स्थगित

विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

12:31 PM (IST)  •  07 Aug 2026

किरण रिजिजू ने किया अमित शाह का सपोर्ट

लोकसभा में रिजिजू ने कहा अमित शाह जी सुबह सुबह संसद भवन आते हैं, देर रात वापस जाते हैं. ये नारा लगाने का तरीका गलत है. गृहमंत्री अमित शाह वो इंसान हैं, जिनका नाम सुनकर आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं. जिस दिन अमित शाह का यहां जवाब होगा, आप सुन नहीं पाएंगे. नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है, उसी संबंधित मंत्री को आना होता है. आप यह तय नहीं कर सकते. आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं.

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