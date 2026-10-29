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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकेगी नमाज, HC ने नहीं दी इजाजत

दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकेगी नमाज, HC ने नहीं दी इजाजत

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. जस्टिस अनीश दयाल ने सुरक्षा कारणों से यह फैसला सुनाया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. जस्टिस अनीश दयाल ने नमाजी सैयद अहमद सऊद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उस स्थल पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी. 

दरअसल, सैयद अहमद सऊद की याचिका में तोड़फोड़ के डर के बीच मस्जिद की सुरक्षा और बिना किसी रुकावट के प्रवेश की मांग की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से प्रवेश की इजाजत नहीं दी है.

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दोनों पक्षों की क्या है दलील?

बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर में स्थित रेस कोर्स मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए दायर एक व्यक्ति की याचिका पर मंगलवार (27 अक्तूबर) को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. सैयद अहमद सऊद नामक व्यक्ति की याचिका में मस्जिद के प्रवेश स्थल को बहाल करने की मांग भी की गई थी. जस्टिस अनीश दयाल ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार के वकील को निर्देश लेकर गुरुवार (29 अक्टूबर) को पेश होने के लिए कहा था. 

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा था कि उक्त परिसर में एक मस्जिद और एक मंदिर है और फिलहाल इन्हें ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. वहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा था कि उसने इस मामले में भूमि एवं विकास कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया है. दीक्षित ने कहा कि वक्फ बोर्ड और याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए प्रतिवेदनों पर अधिकारी फैसला करेंगे.

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Published at : 29 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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