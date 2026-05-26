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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala CM Meet PM Modi: कांग्रेस के नए CM वी डी सतीशन पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, सौंप दी डिमांड की लिस्ट, जानें क्या दिया तोहफा

Kerala CM Meet PM Modi: कांग्रेस के नए CM वी डी सतीशन पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, सौंप दी डिमांड की लिस्ट, जानें क्या दिया तोहफा

Kerala CM Meet PM Modi: केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास और केंद्र सरकार के सहयोग पर चर्चा की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 May 2026 02:35 PM (IST)
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केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने मंगलवार (26 मई 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केरल से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर साझा की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केरल से जुड़े अलग-अलग मामलों पर चर्चा की.

वी. डी. सतीशन  ने कहा कि राज्य के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से हर तरह की मदद और सहयोग देने का अनुरोध किया गया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से केरल के विकास कार्यों और राज्य की जरूरतों को लेकर समर्थन मांगा. माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य की विकास योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और अन्य अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. मुख्यमंत्री की यह मुलाकात केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वी. डी. सतीशन ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया और उम्मीद व्यक्त की कि केरल के विकास से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा. CM सतीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पहली आधिकारिक मुलाकात के दौरान उन्हें कथकली नर्तक की एक लकड़ी की मूर्ति उपहार में दी. यह उपहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य-नाटक (Kathakali) परंपरा का प्रतीक है.

ये भी पढ़ें: Quad Countries Meeting: 'दुनिया की GDP का 1 तिहाई हिस्सा QUAD के पास', मार्को रूबियो ने ताकत बताकर बढ़ाई चीन की धड़कन

कौन है वी. डी. सतीशन?

वी. डी. सतीशन, जिनका पूरा नाम वडास्सेरी दामोदर मेनन सतीशन है. वह साल 2026 में कांग्रेस नीत यूडीएफ गठबंधन की जीत के बाद केरल के मुख्यमंत्री बने. इससे पहले वह 2021 से 2026 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा चुके हैं. वी. डी. सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को केरल के एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में हुआ था. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. राजनीति में आने से पहले उन्होंने कानून की पढ़ाई की और कुछ समय तक केरल हाई कोर्ट में वकालत भी की. उन्होंने सोशल वर्क में एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई की है. इसके अलावा उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की डिग्री भी हासिल की. उनकी पहचान एक पढ़े-लिखे और तथ्य आधारित राजनीति करने वाले नेता के रूप में होती है.

ये भी पढ़ें: अपने थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा

Published at : 26 May 2026 02:35 PM (IST)
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Kerala VD Satheesan NARENDRA MODI
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