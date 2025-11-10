वंदे भारत में छात्रों ने गाया RSS का गीत तो केरल में छिड़ा विवाद, भड़के राजीव चंद्रशेखर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्कूल के छात्रों की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गीत गाने को लेकर उठे विवाद पर BJP के केरल प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने इस पूरे मामले को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि यह विवाद केरल की वामपंथी सरकार ने जानबूझकर पैदा किया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केरल प्रदेश प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ‘हमारे देश के बारे में एक प्रेरणादायक गीत गाने से किसी को रोकने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है. केरल सरकार ने यह मुद्दा जानबूझकर बनाया है ताकि वह अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटका सके.’ BJP नेता की ओर से यह बयान तब आया जब केरल सरकार ने एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में छात्रों की ओर से गाए गए गीत को लेकर जांच के आदेश जारी किए.

10 सालों से सवालों के घेरे में है केरल की वामपंथी सरकार- चंद्रशेखर

पीटीआई वीडियो से बातचीत के दौरान केरल प्रदेश के भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा, ‘यह सिर्फ एक मनगढ़ंत विवाद है, जिसे भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से घिरी हुई एक कम्युनिस्ट सरकार ने पैदा किया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार सवालों के घेरे में है.’

उन्होंने कहा, ‘पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल लापरवाही के कारण एक शख्स की मौत, एक गर्भवती महिला की मौत और सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले शामिल हैं. इन सबके बीच, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में बच्चों की ओर से गाए गए एक देशभक्ति गीत को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है.’

SDPI और जमात-ए-इस्लामी के नापसंद है गीत इसलिए हो रहा विरोध- चंद्रशेखर

उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि क्या उन्हें संविधान का अनुच्छेद 19 याद नहीं है, जो हमें कोई भी गीत गाने की आजादी देता है? संविधान का ऐसा कौन सा हिस्सा कहता है कि आप देश के भीतर देशभक्ति गीत नहीं गा सकते हैं?’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वामपंथी सरकार इस गीत का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) और जमात-ए-इस्लामी को पसंद नहीं है.

चंद्रशेखर ने कहा, ‘SDPI और जमात-ए-इस्लामी यह तय नहीं करेंगी कि केरल में क्या सही है और क्या गलत. यह फैसला केरल की जनता करेगी.’ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार किसी भी छात्र को इस गीत को गाने के लिए धमकाती है, तो बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी.

