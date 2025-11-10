'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47

जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. इस मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले हैं. गिरफ्तार महिला डॉक्टर की कार से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है.

लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार, लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया. उसे अन्य सात आरोपियों के साथ पकड़ा गया है, जिनमें कश्मीर के डॉ. मुजम्मिल गनई भी शामिल है, जिसे फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया था. डॉ. शाहीन को पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया, जहां उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है.

2900 किलो विस्फोटक बरामद

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारियों के बाद जांच टीमों ने 2900 किलो IED बनाने की सामग्री और अन्य विस्फोटक बरामद किए. पुलिस का कहना है कि यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ था, जिसमें पढ़े-लिखे पेशेवर और डॉक्टर जैसे व्हाइट-कॉलर लोग शामिल थे.

फरीदाबाद से हथियार और विस्फोटक मिले

जांच के दौरान हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक किराए के फ्लैट से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए. यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुज़म्मिल गनई को पकड़ा गया, जिन पर पाकिस्तानी हैंडलरों से जुड़े जैश मॉड्यूल से संपर्क होने का शक था.

ऑपरेशन में कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां शामिल

अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि चल रही जांच के कारण गिरफ्तारियों की सटीक तारीखें फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएंगी.