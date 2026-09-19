गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई

कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई

भ्रष्टाचार के आरोपों से चौतरफा घिरे कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को सस्पेंड किया गया. बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी उनका रसूख काफी बढ़ गया था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक की राजनीति में शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की कहानी अनोखी है. राजनीतिक संरक्षण के बीच कथित भ्रष्टाचार का अहम मामला सामने आया है. जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के चेयरमैन साहूकार को 25 अगस्त को 2 बड़े खुलासों के बाद सस्पेंड कर दिया है.

पहला मामला उनकी बेटी से जुड़ा है, जहां उनकी बेटी को राज्य उद्योग और वाणिज्य विभाग में नौकरी मिली. हालांकि इसके लिए उसने कथित तौर पर अपने पिता की आय कम दिखाने के लिए फ़ॉर्म में हेरफेर की. दूसरा मामला- पशु चिकित्सक (वेटेरिनेरियन) की 400 नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक से जुड़ा है. ये दोनों ही घटनाएं एक पैटर्न का हिस्सा थीं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक KPSC में साहूकार के 7 साल के कार्यकाल जिसमें उन्हें 2019 में सदस्य और 2021 में BJP सरकार द्वारा चेयरमैन नियुक्त किया गया था इसके दौरान कई कथित अनियमितताएं हुईं. इन अनियमितताओं की ओर KPSC के वरिष्ठ अधिकारियों ने 4 बार ध्यान दिलाया था और ये वो समय था जब कर्नाटक में BJP और कांग्रेस दोनों की सरकारें रहीं. 61 साल के साहूकार को साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों से संरक्षण मिला हुआ था.

असल में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही विवादों से भरी थी और जांच से पता चला है कि कैसे एक अनौपचारिक मनी लेंडर (बिना लाइसेंस के पैसे उधार देने वाला व्यक्ति) को राज्य की सबसे ताकतवर संवैधानिक संस्थाओं में से एक का प्रमुख बना दिया गया, जिसका काम प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करना था.

बीजेपी सरकार में पहले हुई नियुक्ति
31 अगस्त 2019 को जब बीजेपी के येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उसके ठीक 36 दिन बाद साहूकार को KPSC में दो गैर-सरकारी सदस्यों के साथ 'सरकारी' श्रेणी में नियुक्त किया गया. बाद में साहूकार को 'गैर-सरकारी' श्रेणी में भेज दिया गया क्योंकि इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि उन्होंने कभी सरकारी पद नहीं संभाला था.

कौन हैं साहूकार
KPSC के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने 1988 में रायचूर कॉलेज ऑफ़ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने जनवरी 1989 से अगस्त 1991 के बीच सुपरवाइज़र के तौर पर काम किया. 5 साल के गैप के बाद जुलाई 1996 में उन्होंने गुलबर्गा में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (NCUI) के एक प्रोजेक्ट में फॉर्म गाइडेंस इंस्ट्रक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी शुरू की. इन रिकॉर्ड्स में यह बात नहीं बताई गई है कि मार्च 2010 में NCUI ने साहूकार का कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2011 के बाद न बढ़ाने का फैसला किया और उनसे पूरा चार्ज सौंपने को कहा. इसकी वजह उनका काम संतोषजनक न होना और समय के पाबंद न होना बताया गया है.

कांग्रेस में भी रसूख कायम रहा
मई 2023 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी और सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब तक साहूकार का IAS अधिकारी विकास सुरलकर के साथ टकराव चल रहा था. सुरलकर जुलाई 2022 से KPSC के सेक्रेटरी थे. सुरलकर ने पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे कि KPSC के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना और KPSC की वेबसाइट पर भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी देना. 

मामला तब और बिगड़ गया जब 2023 में साहूकार ने फाइलों को मंजूरी देने में देरी करनी शुरू कर दी और मीटिंग्स आयोजित करने में सेक्रेटरी को नज़रअंदाज़ करने लगे. जून 2023 में KPSC चेयरमैन ने सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ नए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और अगस्त में मुख्य सचिव से औपचारिक शिकायत की. कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए सुरलकर ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने सिस्टम की कमियों की ओर इशारा किया.

कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 25 अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते साहूकार को KPSC के चेयरमैन पद से सस्पेंड कर दिया. यह कदम राज्य कैबिनेट की ओर से विवादों में घिरे चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के बाद उठाया गया है.

ये भी पढ़ें

'दोनों पार्टियों के बीच...', कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सायोनी घोष

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Karnataka KPSC Shivashankarappa S Sahukar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
इंडिया
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
टेक्नोलॉजी
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget