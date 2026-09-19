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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दोनों पार्टियों के बीच...', कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सायोनी घोष

'दोनों पार्टियों के बीच...', कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सायोनी घोष

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है. ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन और फिर कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर सायोनी घोष ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 09:23 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत जारी है. कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. इस पर एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने भी प्रतिक्रिया दी है.

सायोनी घोष ने कहा- यह दोनों पार्टियों के बीच का मामला

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एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने और मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर कहा, ये राजनीति है और राजनीति में चुनाव से पहले क्या-क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या-क्या किया जा सकता है, यह दोनों पार्टियों के बीच है.

उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव आयोग या अदालत का रुख कर सकता है. सायोनी घोष ने कहा, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी को अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है.

ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को दिया था समर्थन

दरअसल, नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार को ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की.

इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया.

राहुल गांधी बोले- गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया. उन्होंने लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है- लोकतंत्र की हत्या है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव में भरोसा नहीं करती. उन्होंने कहा, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है. वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं.

कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर चुनाव को लूटने में लगे हैं. नंदीग्राम उपचुनाव से पहले आज जो घटनाक्रम हुआ, वो लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है.

कांग्रेस ने आगे कहा, पहले ममता बनर्जी के कैंडिडेट को डरा-धमकाकर नामांकन वापस करवाया गया और अब कांग्रेस के कैंडिडेट मिलन प्रधान जी को 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़िएः MLA के तौर पर दानम नागेंद्र अयोग्य घोषित, बोले- ‘फिर से लड़ने और...’

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:22 AM (IST)
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