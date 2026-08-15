वन विभाग की टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए शिकारियों की पहचान एंटनी स्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है, जो हनूर तालुक के थोमियार पाल्या गांव के निवासी थे।
कर्नाटक के चामराजनगर में शिकारियों और वन विभाग की मुठभेड़, 3 की मौत
Encounter in Karnataka: वन विभाग ने आरोप लगाया कि शिकारियों ने पहले वनकर्मियों पर फायरिंग शुरू की. इसके बाद वन विभाग की टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, इसमें तीनों शिकारियों की मौत हो गई.
- मृतक शिकारियों की पहचान हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
कर्नाटक के चामराजनगर जिले से वन्य जीवों के अवैध शिकार और इसके खिलाफ वन विभाग की तरफ से की गई सख्त कार्रवाई का एक ताजा घटनाक्रम हाल ही में सामने आया है. इस ताजा घटनाक्रम में वन विभाग और शिकारियों की मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें विभाग ने कार्रवाई कर तीन शिकारियों को ढेर कर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह घटना शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) की देर रात चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के शाग्या बीट रेंज स्थित कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में होलेमुरी दत्ता जंगल क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को जंगल में जंगली जानवरों के अवैध शिकार और उनके मांस काटे जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शिकारियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वन विभाग की टीम और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हो गई.
वन विभाग की तरफ से आरोप लगाया गया है कि शिकारियों ने पहले वनकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद वन विभाग की टीम की तरफ से आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें तीनों शिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक शिकारियों की पहचान की हुई पुष्टि
विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की टीम के साथ मुठभेड़ में जिन तीन शिकारियों की मौत हुई, उनकी पहचान की पुष्टि हो गई है. मरने वाले शिकारियों में हनूर तालुक के थोमियार पाल्या गांव निवासी एंटनी स्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है.
पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू
जंगल के भीतर वनकर्मियों और शिकारियों के बीच मुठभेड़ की घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है. वन विभाग की तरफ से घटना को लेकर अभी और अधिक जानकारी जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है.
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