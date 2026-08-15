स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक के चामराजनगर में शिकारियों और वन विभाग की मुठभेड़, 3 की मौत

कर्नाटक के चामराजनगर में शिकारियों और वन विभाग की मुठभेड़, 3 की मौत

Encounter in Karnataka: वन विभाग ने आरोप लगाया कि शिकारियों ने पहले वनकर्मियों पर फायरिंग शुरू की. इसके बाद वन विभाग की टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, इसमें तीनों शिकारियों की मौत हो गई.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Aug 2026 04:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मृतक शिकारियों की पहचान हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

कर्नाटक के चामराजनगर जिले से वन्य जीवों के अवैध शिकार और इसके खिलाफ वन विभाग की तरफ से की गई सख्त कार्रवाई का एक ताजा घटनाक्रम हाल ही में सामने आया है. इस ताजा घटनाक्रम में वन विभाग और शिकारियों की मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें विभाग ने कार्रवाई कर तीन शिकारियों को ढेर कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह घटना शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) की देर रात चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के शाग्या बीट रेंज स्थित कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में होलेमुरी दत्ता जंगल क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को जंगल में जंगली जानवरों के अवैध शिकार और उनके मांस काटे जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शिकारियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वन विभाग की टीम और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हो गई.

वन विभाग की तरफ से आरोप लगाया गया है कि शिकारियों ने पहले वनकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद वन विभाग की टीम की तरफ से आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें तीनों शिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक शिकारियों की पहचान की हुई पुष्टि

विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की टीम के साथ मुठभेड़ में जिन तीन शिकारियों की मौत हुई, उनकी पहचान की पुष्टि हो गई है. मरने वाले शिकारियों में हनूर तालुक के थोमियार पाल्या गांव निवासी एंटनी स्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है. 

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू

जंगल के भीतर वनकर्मियों और शिकारियों के बीच मुठभेड़ की घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है. वन विभाग की तरफ से घटना को लेकर अभी और अधिक जानकारी जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ेंः जंतर-मंतर के बाद फिर अभिजीत दीपके ने किया आंदोलन का ऐलान, बताया प्लान?

Published at : 15 Aug 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Encounter Chamarajanagar Karnataka CRIME

Frequently Asked Questions

मारे गए शिकारियों की पहचान क्या हुई?

वन विभाग की टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए शिकारियों की पहचान एंटनी स्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है, जो हनूर तालुक के थोमियार पाल्या गांव के निवासी थे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक के चामराजनगर में शिकारियों और वन विभाग की मुठभेड़, 3 की मौत
कर्नाटक के चामराजनगर में शिकारियों और वन विभाग की मुठभेड़, 3 की मौत
इंडिया
'किसी ने रोका तो...', वंदे मातरम गान विवाद पर केंद्रीय मंत्री की दो टूक
'किसी ने रोका तो...', वंदे मातरम गान विवाद पर केंद्रीय मंत्री की दो टूक
इंडिया
स्वतंत्रता दिवस: पुतिन-मैक्रों की बधाई, दुनिया के किन नेताओं ने भेजा संदेश?
स्वतंत्रता दिवस: पुतिन-मैक्रों की बधाई, दुनिया के किन नेताओं ने भेजा संदेश?
इंडिया
लाल किला ब्लास्ट: UN के अल-कायदा वाले दावे को पुलिस ने किया खारिज, जानें क्या कहा?
लाल किला ब्लास्ट: UN के अल-कायदा वाले दावे को पुलिस ने किया खारिज, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
बॉलीवुड
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
क्रिकेट
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
इंडिया
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget