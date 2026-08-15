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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसी ने रोका तो...', वंदे मातरम गान विवाद पर केंद्रीय मंत्री की दो टूक

'किसी ने रोका तो...', वंदे मातरम गान विवाद पर केंद्रीय मंत्री की दो टूक

80th Independence Day: बंदी संजय कुमार ने कहा कि अगर राजनीतिक विरोधी या आलोचक गान को रोकने या संसदीय कानूनों का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, तो पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं को उस जगह पर इकट्ठा करेगी.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 15 Aug 2026 04:28 PM (IST)
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  • युवाओं से राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की अपील।

केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद में विरोधी पार्टियों को चुनौती देते हुए चेतावनी दी कि वे 'वंदे मातरम्' गान को सार्वजनिक रूप से गाने में कोई बाधा न डालें. उन्होंने कहा कि किसी भी विरोध के बावजूद, बीजेपी तेलंगाना राज्य इकाई के तहत 15 अगस्त, 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी.

उन्होंने कहा कि पहले चारमीनार पर कार्यक्रमों के दौरान राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी सदस्यों ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास सफलतापूर्वक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए. इस इलाके में ऐतिहासिक और हालिया राजनीतिक तनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता ने चारमीनार के पास पहले आई प्रशासनिक और राजनीतिक बाधाओं के बारे में बताया. उन्होंने चारमीनार को पुराने शहर की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताया.

बीजेपी नेता का BRS और कांग्रेस पर हमला

पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने दावा किया कि BRS और कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने पहले उनके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की थी. इन बाधाओं के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता भाग्यलक्ष्मी अम्मा की मौजूदगी में इकट्ठा हुए और अपनी राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने इन पुरानी घटनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध के बावजूद डटे रहने की बात कहने के लिए किया.

विरोध के बावजूद वंदे मातरम् का सामूहिक कार्यक्रम होगा- मंत्री

अपनी चेतावनी को आगे बढ़ाते हुए बंदी संजय कुमार ने कहा कि अगर राजनीतिक विरोधी या आलोचक गान को रोकने या संसदीय कानूनों का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, तो पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं को उस जगह पर इकट्ठा करेगी. उन्होंने कहा कि विरोध के बावजूद वह खुद चारमीनार पर 'वंदे मातरम्' गाने के सामूहिक कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे.

आलोचकों को सीधी चुनौती देते हुए मंत्री ने कहा कि भले ही विरोधी प्रदर्शनों को नजरअंदाज करें, लेकिन समर्थकों की भारी भीड़ यह पक्का करेगी कि गान का संदेश पूरे इलाके में साफ तौर पर गूंजे.

तेलंगाना की युवा पीढ़ी से क्या की अपील?

अपने भाषण के आखिर में, बीजेपी नेता ने पार्टी के उस वैचारिक रुख का बचाव किया जिसके तहत आलोचक उनके राष्ट्रवादी कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष के बजाय सांप्रदायिक बताते हैं. उन्होंने तेलंगाना की युवा पीढ़ी और आम जनता से राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक मूल्यों और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया. पार्टी की भविष्य की रणनीति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आयोजक और समर्थक राजनीतिक दबाव के आगे झुके बिना आने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना और देशभक्ति के नारे लगाना जारी रखेंगे. 

यह भी पढ़ेंः स्वतंत्रता दिवस: पुतिन-मैक्रों की बधाई, दुनिया के किन नेताओं ने भेजा संदेश?

Published at : 15 Aug 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Bandi Sanjay Kumar BJP Independence Day TELANGANA

Frequently Asked Questions

बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना की युवा पीढ़ी से क्या अपील की है?

उन्होंने युवा पीढ़ी और आम जनता से राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक मूल्यों और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति के नारे लगाने का आग्रह किया।

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