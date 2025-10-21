हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सबूत दिखाएं या चुप रहें', बिहार चुनाव फंडिंग पर DK शिवकुमार की भाजपा को खुली चुनौती

'सबूत दिखाएं या चुप रहें', बिहार चुनाव फंडिंग पर DK शिवकुमार की भाजपा को खुली चुनौती

बिहार चुनावों के लिए ‘धन उगाही’ करने के आरोपों पर कर्नाटक के मंत्रियों ने भाजपा पर हमला बोला है. कर्नाटक उपमुख्यमंत्री ने भाजपा को अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 21 Oct 2025 07:50 PM (IST)
कर्नाटक के मंत्रियों ने मंगलवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उसके इस आरोप के लिए आड़े हाथ लिया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनावों के लिए यहां धन उगाही कर रही है. भाजपा नेता जगदीश शेट्टार और बी वाई राघवेंद्र ने राज्य के मंत्रियों पर आगामी बिहार चुनावों के लिए ‘धन उगाही’ करने का आरोप लगाया है.

दोनों भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि अधिकारियों पर योगदान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है और अब नवीनीकरण की आड़ में धन एकत्र किया जा रहा है. शेट्टार ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल में चुनावों के सिलसिले में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया दावा

शिवमोगा से सांसद राघवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के बड़े भाई हैं. उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को राघवेंद्र से अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा है.

उन्होंने रविवार को संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे लगता है कि विजयेंद्र और राघवेंद्र की ऐसी आदत है. इसलिए वे इसे दोहरा रहे हैं. हम ऐसा नहीं करते और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है. वे 'आरोप लगाओ और भाग जाओ' वाली नीति के तहत बयान दे रहे हैं. सबूत कहां है, अगर सबूत हैं तो उन्हें दिखाने दीजिए.’ शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा कांग्रेस से डरी है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की सत्ता में ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) में आएगा.

मंत्री प्रियंक खरगे ने भाजपा पर किया पलटवार

भाजपा के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और येदियुरप्पा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें वे कथित तौर पर भाजपा आलाकमान को 1,800 करोड़ रुपये का काला धन भेजे जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं.

खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सवाल किया, ‘क्या भाजपा की भाजपा इकाई के नेता भूल गए हैं कि श्री येदियुरप्पा और दिवंगत श्री अनंत कुमार के बीच बातचीत में यह खुलासा हुआ था कि भाजपा आलाकमान को 1800 करोड़ रुपये का काला धन दिया गया था?’

राज्य परिवहन मंत्री ने दावों को बताया हास्यास्पद

राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए उसके दावों को हास्यास्पद बताया. उन्होंने सवाल किया, ‘कर्नाटक भाजपा की झूठ की फैक्टरी एक बार फिर जोर-शोर से चल रही है. आपका यह बेबुनियाद आरोप कि हमारी कांग्रेस सरकार बिहार चुनावों के लिए धन मुहैया करा रही है, हास्यास्पद है. क्या आपके झूठ का सिलसिला खत्म नहीं होगा?’

रेड्डी ने भाजपा पर चुनावों के लिए भ्रष्ट और अवैध धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. रेड्डी ने कन्नड़ भाषा में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘आप, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं, आज खुद को पाक-साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सदी का सबसे बड़ा मजाक है.’

Published at : 21 Oct 2025 07:50 PM (IST)
Embed widget