मातम में बदला खुशी का सफर! NH-44 पर टायर फटने से वाहन पलटा, दो की मौत, 20 घायल

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तेलंगाना के निर्मल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशी के मौके को मातम में बदल दिया. नेशनल हाईवे-44 पर मामड़ा मंडल के बुरुगुपल्ली के पास शादी में जा रहा यात्रियों से भरा वाहन अचानक पलट गया. टायर फटने के कारण चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क पर उलट गया. इस भीषण हादसे में कुल 22 लोग घायल हुए थे, इनमें से दो लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, सभी यात्री आदिलाबाद जिले के सिरिकोंडा मंडल के सोनपल्ली गांव के रहने वाले हैं. ये सभी लोग निजामाबाद जिले के आर्मूर में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे. जो परिवार कुछ घंटे पहले शादी की खुशियां मनाने निकला था, वही परिवार अब अपने प्रियजनों के शव लेकर घर लौटने को मजबूर है. पूरे गांव में पसरा सन्नाटा इस हादसे की भयावहता को बयां कर रहा है.

पुलिस और चश्मदीदों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत निर्मल जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया. जिन दो लोगों की हालत अत्यंत गंभीर थी, उन्हें बेहतर इलाज के लिए आदिलाबाद जिले के RIMS अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य सभी घायलों का उपचार जारी है.

निर्मल पुलिस ने लोगों से की अपील

निर्मल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि वाहन की तकनीकी स्थिति और हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे NH-44 पर सफर के दौरान वाहनों की नियमित जांच करवाएं, तय गति सीमा का पालन करें और ओवरलोडिंग से सख्ती से बचें.

यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि NH-44 का निर्मल-आदिलाबाद स्ट्रेच कितना जानलेवा है. इस सड़क पर पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं. इसके बावजूद सुधार के ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए. दो जिंदगियों का यूं चले जाना और 20 लोगों का जख्मी होना यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का एक और दर्दनाक नतीजा है.