तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रही महिला को RTC इलेक्ट्रिक बस ने रौंदा, मौके पर मौत

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एक और जिंदगी, एक और हादसा और एक परिवार जो अब कभी पूरा नहीं होगा. तेलंगाना के नलगोंडा बस स्टैंड के पास उस वक्त कोहराम मच गया, जब एक RTC इलेक्ट्रिक बस ने सड़क पार कर रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला धीरे-धीरे सड़क पार कर रही थी, बिना किसी डर के, बिना किसी अंदेशे के. तभी एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस आई और उसे जोर से टक्कर मार दी. देखते ही देखते वह महिला जमीन पर गिर पड़ी. आसपास खड़े लोग दौड़े, चीखें उठीं, भीड़ जमा हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

आधुनिकता की सवारी ने ले ली महिला की जान

इलेक्ट्रिक बस, जिसे आधुनिकता की पहचान माना जाता है, जिसे प्रदूषणमुक्त भविष्य का सपना कहा जाता है, वही बस उस महिला की जिंदगी की दुश्मन बन गई. एक पल में सब कुछ खत्म. न कोई आवाज मिली उसे जाने की, न कोई मौका बचने का.

अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक? बस स्टैंड जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर, जहां हर रोज सैकड़ों लोग सड़क पार करते हैं, वहां ड्राइवर की इतनी लापरवाही कैसे? स्पीड कंट्रोल कहां था? सावधानी कहां थी?

सीसीटीवी से सच्चाई आई सामने

एक महिला जो घर से निकली थी शायद बाजार जाने, शायद किसी से मिलने, या बस किसी रोजमर्रा के काम से, लेकिन वो वापस अपने घर नहीं लौट सकी. उसके घर में आज जो सन्नाटा है, उसकी भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता, कोई FIR नहीं कर सकती. सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई सबके सामने रख दी है अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. चालक पर कड़ी कार्रवाई हो, परिवार को न्याय मिले और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा दर्दनाक हादसा दोबारा न हो.