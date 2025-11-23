Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार (22 नवंबर) को बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की. बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि चर्चा पार्टी संगठन, स्थानीय निकाय चुनावों और आगामी जिला पंचायत व तालुक पंचायत चुनावों को लेकर हुई. उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ़ अटकलें हैं और यह मीडिया की उपज है."

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सिद्धारमैया ने कहा, "विधायकों को जाने दीजिए, लेकिन आलाकमान जो भी कहेगा, हम सभी को उसे मानना ​​होगा. चाहे मैं हूं या डीके शिवकुमार. सभी को उसे मानना ​​होगा." आलाकमान कब कोई फैसला लेगा, इस पर सिद्धारमैया ने कोई वादा नहीं किया और कहा, "जल्द ही जो भी फैसला होगा, मैं उसका पालन करूंगा."

खरगे ने मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि एक खुफिया रिपोर्ट से संकेत मिला है कि कर्नाटक में चल रहा राजनीतिक गतिरोध सरकार और पार्टी दोनों की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है. सिद्धारमैया ने कथित तौर पर आलाकमान को राजनीतिक अस्थिरता से सरकार चलाने पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से बताया. जवाब में खरगे ने स्थिति पर आगे चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली आमंत्रित किया.

कांग्रेस आलाकमान ले सकता है कोई फैसला

सिद्धारमैया ने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वे दिल्ली आएंगे. अधिकारियों का कहना है कि नवंबर के अंत तक उनके राष्ट्रीय राजधानी में होने की संभावना है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि आगामी स्थानीय चुनावों से पहले शासन को स्थिर करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए आलाकमान द्वारा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर जल्द ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है.

एचडी कुमारस्वामी ने साधा निशाना

इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में विस्फोटक राजनीतिक घटनाक्रम की चेतावनी देते हुए कहा, "राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यह कहना असंभव है कि राजनीति में कौन क्या निर्णय लेगा. राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित और विस्फोटक घटनाक्रम होंगे."

