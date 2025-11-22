जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश में मुसलमानों की हालात को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसको लेकर बवाल मच गया है. मदनी ने कहा कि आज एक मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, एक खान लंदन का मेयर बन सकता है, जबकि भारत में कोई विश्वविद्यालय का कुलपति भी नहीं बन सकता.

हिन्दुओं से अच्छा बड़ा भाई कोई हो सकता है?

मदनी के इस बयान के बाद अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. बीजेपी नेता यासर जिलानी ने कहा, "मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. न ही हिंदुओं से बेहतर कोई इंसान और बड़ा भाई हो सकता है. अरशद मदनी के बयान में कन्फ्यूजन है.

#WATCH | Delhi | BJP leader Yaser Jilani says, "There cannot be a better place for Muslims than India, nor a better big brother than the Hindus. There is confusion in the statement made by Arshad Madani. On one hand, he says that the condition of Muslims in the world is not good,… https://t.co/LjqqEKTknA pic.twitter.com/x4t24i0vgk — ANI (@ANI) November 22, 2025

आजम खान और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र

एक तरफ तो वह कहते हैं कि दुनिया में मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ वह न्यूयॉर्क शहर के मेयर-इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी की बात करते हैं. उन्होंने आज़म खान और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी ज़िक्र किया. अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक एक अपराधी है, उसने कई लोगों के साथ पैसों के लेकर धोखाधड़ी किया है.

आज़म खान भी कई अपराधों में शामिल हैं. उसने गरीबों की जमीन हड़प कर जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई. उसमें मुस्लिम लोगों ने ही उनपर एफआईआर दर्ज की. केंद्र सरकार सबको साथ लेकर चल रही है. उन्हें देश के लोगों में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए."

आतंक की ओर बढ़ रहे युवाओं के लिए कोई फतवा निकालेंगे

इसके अलावा उन्होंने भारत की सरकार की तारीफ करते हुए कहा, कि भारत सभी, चाहे हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को साथ लेकर चल रही है. अगर कोई गलती करेगा, तो उसको सजा मुसलमान होने के नाते नहीं मिल रही है, बल्कि वो अपराध कर रहे हैं, इसलिए सजा मिल रही है. जो नौजवान भटक रहे हैं, आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई फतवा जारी करेंगे. मौजूदा सरकार को लेकर जो कड़वाहट है, उसे लेकर कमी आई है.