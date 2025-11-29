ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच काफी दिनों से खींचतान चल रही है. इसे खत्म करने के लिए बेंगलुरु में आज शनिवार (29 नवंबर) को हाईप्रोफाइल ब्रेकफास्ट मीटिंग होने जा रही है. इसमें सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आमने-सामने बैठकर बात करेंगे.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बताया था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें और शिवकुमार को शनिवार को सुबह साथ बैठकर ब्रेकफास्ट पर बातचीत करने के लिए कहा है, ताकि ये मामला सुलझाया जा सके. दोनों नेता आज सीएम आवास कावेरी में सुबह 9:30 बजे मुलाकात करेंगे. पार्टी हाईकमान ने हालात को काबू में रखने और मामला सुलझाने के लिए ये बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.

एक मंच पर दिखे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार

इन सबके बीच शुक्रवार को ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक सरकारी कार्यक्रम में एक मंच पर दिखे. इसी दौरान डीके शिवकुमार ने मंच से सोनिया गांधी के 2004 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की कुर्बानी की प्रशंसा कर एक टिप्पणी की, इसे राजनीतिक हलकों में सिद्धारमैया पर तंज माना जा रहा है.

कर्नाटक के गृह मंत्री ने क्या कहा

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अगर हाईकमान चाहता है तो वे डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन देंगे. हालांकि, इसके कुछ ही देर बाद सिद्धारमैया खेमे के मंत्री जमीर अहमद खान का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया ही पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

8 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र

पार्टी में बढ़ती खींचतान को थामने के लिए नाश्ते पर होने वाली यह मुलाकात हाईकमान की पहल मानी जा रही है. राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाला है. ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी बीजेपी और जेडीएस को यह संदेश जाए कि सरकार के भीतर सब ठीक है. वहीं सिद्धारमैया ये साफ कर चुके हैं कि वो सिर्फ हाईकमान के कहने पर ही ये मीटिंग कर रहे हैं, जैसा हाईकमान कहेगा वो वैसा ही करेंगे.

