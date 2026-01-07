हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक: भाजपा की महिला पदाधिकारी ने पुलिस पर निर्वस्त्र करने का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री का आरोपों से इनकार

कर्नाटक: भाजपा की महिला पदाधिकारी ने पुलिस पर निर्वस्त्र करने का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री का आरोपों से इनकार

पुलिस आयुक्त एन शशिकुमार ने महिला के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि महिला ने खुद न केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि दो उप-निरीक्षकों समेत चार पुलिस अधिकारियों को काट भी लिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 07 Jan 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक में हाल में सरकारी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार की गई भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक महिला पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनसे दुर्व्यवहार किया था. हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. पुलिस का दावा है कि महिला ने खुद अपने कपड़े उतारे और पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया. महिला द्वारा काटे जाने से उन्हें चोटें भी आईं.

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस घटना के लिए महिला को दोषी ठहराया, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी पार्टी पदाधिकारी को निर्वस्त्र किया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया.

हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशिकुमार ने बुधवार को महिला के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि महिला ने खुद न केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि दो उप-निरीक्षकों समेत चार पुलिस अधिकारियों को काट भी लिया.

सूत्रों के अनुसार, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ उस स्थान पर गए थे, जहां कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों ने उन पर हमला कर दिया. इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था और महिला मुख्य आरोपी है. पुलिस का दावा है कि जब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो महिला ने गिरफ्तारी का विरोध किया.

पुलिस की टीम ने महिला को जबरदस्ती पुलिस वाहन में बैठाया. महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस टीम ने उसे निर्वस्त्र किया. इस आरोप का खंडन करते हुए शशिकुमार ने पत्रकारों को घटनाक्रम से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि हुबली के केशवापुर के चालुक्य नगर इलाके में जब सरकारी अधिकारी भूमि सर्वेक्षण के लिए पहुंचे तो लोग उनका प्रतिरोध करने लगे और उन पर हमला कर दिया.

इस संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. इनमें से एक मामले में जांच अधिकारी (आईओ) ने अपराध में शामिल एक महिला को गिरफ्तार करने का फैसला किया. शशिकुमार ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान जांच अधिकारी ने अत्यंत संयम और सावधानी बरती. उन्होंने लगभग आठ से 10 महिला अधिकारियों और कर्मियों को अपने साथ लिया क्योंकि उन्हें गड़बड़ी होने की पूरी आशंका थी.

अधिकारी ने कहा, 'इसके बावजूद, जब महिला को पुलिस वाहन में ले जाया गया तो उसने खुद अपने कपड़े उतार दिए. मौके पर मौजूद हमारी महिला अधिकारियों और कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद ली और दूसरे वस्त्र का इंतजाम किया.' उन्होंने बताया कि पुलिस ने बार-बार महिला से दूसरा वस्त्र पहनने का अनुरोध किया.

शशिकुमार ने कहा, 'इसलिए पुलिस पर लगाया गया आरोप सरासर झूठा है और यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है. मैंने घटनाक्रम की पुष्टि कर ली है.' पुलिस आयुक्त ने कहा कि उन्होंने पुलिस उपायुक्त से एक से पांच जनवरी तक की घटनाओं के पूरे क्रम की गहन जांच करने को कहा है.

शशिकुमार ने बताया कि महिला के खिलाफ करीब नौ मामले लंबित हैं. उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि झड़प में चार महिला पुलिस अधिकारी घायल हो गईं. उन्होंने कहा, 'दो कर्मी बुरी तरह घायल हो गए और दो अन्य को भी मामूली चोटें आई हैं. हमारे तीन-चार पुरुष कर्मियों को भी चोटें आई हैं.' उन्होंने कहा, 'पुरुष अधिकारियों और कर्मियों ने कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन महिला अधिकारियों में से दो बुरी तरह घायल हो गई हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है.'

सिद्धरमैया ने हावेरी में संवाददाताओं से कहा कि आरोपी महिला ने पुलिस अधिकारियों को काट लिया था. उन्होंने कहा, 'जब पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने गए तो उसने कई अधिकारियों को काट लिया. यह बहुत बुरी बात है. उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जब पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करने गए तो उसने उन्हें पीटा और काट लिया.'

सिद्धरमैया ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा विधायक आर अशोक ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की.

अशोक ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’पर एक पोस्ट में कहा, 'हुबली केशवापुर पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक नगर निकाय सदस्य की शिकायत पर भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके पीटने की अमानवीय घटना, राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा बेशर्मी से चलाई जा रही नफरत की राजनीति का एक और उदाहरण बन गई है, जो खुद को शर्मिंदा करने वाली है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के तहत कर्नाटक में विपक्षी विधायकों की हत्या के प्रयास, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले और अत्याचार जैसी आपराधिक घटनाएं आम होती जा रही हैं. अशोक ने आरोप लगाया, 'मुख्यमंत्री सिद्धरमैया नीत कांग्रेस सरकार ने राज्य में अघोषित आपातकाल लगा दिया है.'

 

यह भी पढ़ें:-
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी

Published at : 07 Jan 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah BJP Karnataka COngress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार अमेरिका, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित; धमाकेदार वापसी तय
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: बॉलीवुड की जगह क्यों बढ़ रहा है Independent म्यूजिक का क्रेज?
Trent Stock 2026 Analysis Revenue Growth के बावजूद गिरावट का Impact | Paisa Live
तारा सुतारिया, वीर पहाड़िया और सुहाना खान: बॉलीवुड के सबसे रोमांचक लव अफेयर
LIC ने Launch किया LIC Jeevan Utsav Plan और Policy Revival Campaign 2026 | Paisa Live
BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार अमेरिका, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित; धमाकेदार वापसी तय
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
यूटिलिटी
अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?
अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?
जनरल नॉलेज
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
ट्रेंडिंग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget