हैदराबाद की फर्नीचर शॉप में लगी भीषण आग! आधी रात को मचा हड़कंप

हैदराबाद शहर में आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं और हर बार यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर कब तक? मियापुर इलाके के चंदानगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्थित अनु फर्नीचर शॉप में अचानक भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई. चंदानगर पुलिस इंस्पेक्टर एस. विजय ने ABP न्यूज़ को बताया यह घटना गुरुवार (12 मार्च 2026) की रात करीब 12:30 बजे हुई. अच्छी बात यह है कि उस वक्त दुकान में कोई नहीं था, इसलिए इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ. घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. टीम जांच में जुटी है और जल्द ही आग लगने का कारण पता लगने की संभावना है.

फर्नीचर की दुकान को आग ने घेर लिया

सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि इमारत मुख्य सड़क के एकदम किनारे पर है. फर्नीचर शॉप में रखा लकड़ी और फोम का सामान आग के लिए जैसे ईंधन का काम किया. आग ने पलभर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. बड़ी-बड़ी लपटें सड़क तक महसूस हो रही थीं और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल छा गया. तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं, लेकिन फर्नीचर जैसे ज्वलनशील सामान की भरमार की वजह से आग को काबू करना आसान नहीं था. मुख्य सड़क पर दमकल गाड़ियों और भीड़ की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया, पुलिस को यातायात नियंत्रण के लिए अलग से मैदान में उतरना पड़ा.

हैदराबाद में बढ़ती आगजनी की घटना

यह घटना सिर्फ एक दुकान में लगी आग नहीं है यह हैदराबाद में बढ़ती आगजनी की घटनाओं की एक और कड़ी है, जो गंभीर सवाल खड़े करती है. मुख्य सड़कों के किनारे बनी व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम कहां हैं? फायर NOC है या नहीं? अगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने इस तरह की दुकान धू-धू करके जल सकती है तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? आर्थिक नुकसान भारी बताया जा रहा है और जांच जारी है.