बंगाल के सिंगूर पहुंचे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जमकर बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए, बंगाल सरकार में टीएमसी के राज को महाजंगल राज करार दिया है. साथ ही इसकी तुलना बिहार के जंगल राज से की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए ने बिहार में जंगल राज को खत्म कर दिया है. अब वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी के महाजंगल राज को अलविदा कहने का है. पीएम मोदी ने अपने भाषण में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में खुलकर चुनौती दी है.

मोदी ने सिंगूर में एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने लोगों से कसम लेने की अपील की, कहा कि यहां बदलाव जरूरी है, बीजेपी सरकार चाहिए. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी सरकार ही है कि जिसने इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई. पहली बार लाल किले पर आजाद हिंद फौज के योगदान को सम्मानित किया गया. अंडमान में एक द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया.

बीजेपी की वजह से दुर्गा पूजा को यूनेस्को का टैग मिला: मोदी

उन्होंने कहा कि जब आपने यानी जनता ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार चुनी तो बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला. यह बीजेपी सरकार की कोशिश की वजह ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को विश्व धरोहर का टैग मिला.

उन्होंने कहा कि तृणमूल के लोग सोनिया गांधी की यूपीए-2 सरकार का हिस्सा रहे थे. क्या वे ये सब नहीं करवा सकते थे? यह मोदी ही हैं, जिन्हें बंगाल से इतना प्यार है. राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे बंगाल के दिग्गजों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है.

बीजेपी विकास और विरासत के मॉडल पर काम करती है: मोदी

उन्होने कहा कि बीजेपी विकास और विरासत के मॉडल पर काम करती है. बंगाल में बहुत क्षमता है. इसमें बड़ी नदियां, एक लंबा समुद्र तट और उपजाऊ भूमि शामिल है. हर जिले में कुछ खास है. यहां के लोगों में बुद्धि, क्षमता और समर्पण है. बीजेपी हर जिले की क्षमता को बढ़ाएगी.उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को रोक दिया है.

तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों को परेशान कर रही: मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि अगर उन्हें मोदी और बीजेपी से कोई दिक्कत है, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन तृणमूल बंगाल के लोगों को परेशान कर रही है. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. बंगाल में लाखों परिवार मछली पकड़ने के काम में लगे हैं. आज यहां से जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, वह असल क्षमता से बहुत कम है. यह ज़रूरी है कि मेरे मछुआरे भाइयों और बहनों को सपोर्ट और बेहतर टेक्नोलॉजी मिले. इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने देश भर के मछुआरों की मदद के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है.

उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार सहयोग नहीं कर रही है. इसलिए बंगाल के मछुआरे केंद्र सरकार की योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. आप मुझे बताइए, क्या बंगाल के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली सरकार को हटाया नहीं जाना चाहिए? क्या बंगाल को बचाया नहीं जाना चाहिए?

कोई सरकार विकास को रोकती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए

उन्होंने कहा कि देश में कोई भी सरकार जो विकास को रोकती है और गरीबों के कल्याण के कामों में रुकावट डालती है, उसे सजा मिलेगी. देश का वोटर अब जाग गया है. बंगाल के लोगों ने TMC की क्रूर सरकार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है. बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व वाली डबल-इंजन सरकार बननी चाहिए. बंगाल की शिक्षा पर माफिया और भ्रष्टाचारियों का कब्जा हो गया है. जब तक यहां तृणमूल सत्ता में है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरियां नहीं मिलेंगी. इसलिए आपको आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट देना होगा. आपका वोट यह सुनिश्चित करेगा कि यहां कॉलेजों में रेप और हिंसा की घटनाएं बंद हों. बीजेपी को आपका वोट यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशखाली जैसी घटनाएं दोबारा न हों. आपका वोट यह सुनिश्चित करेगा कि हजारों शिक्षकों की नौकरियां दोबारा न जाएं. तृणमूल को सबक सिखाना जरूरी है. अब हर तृणमूल नेता खुद को बंगाल का बड़ा आदमी समझता है.