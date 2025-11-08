हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजुबली हिल्स उपचुनाव: 'विकास के लिए करें मतदान', तेलंगाना सरकार के मंत्री की मतदाताओं से अपील, जानें और क्या कहा

जुबली हिल्स उपचुनाव: 'विकास के लिए करें मतदान', तेलंगाना सरकार के मंत्री की मतदाताओं से अपील, जानें और क्या कहा

Jubilee Hills By-Election: तेलंगाना सरकार में मंत्री पोन्नम ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें और क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 03:06 PM (IST)
जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेलंगाना के मंत्री पोन्नम ने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की मार्मिक अपील की है. उन्होंने इस उपचुनाव को जुबली हिल्स के निवासियों के लिए विकास के नए युग की शुरुआत करने के अवसर के रूप में भुनाने का आग्रह किया है.

मंत्री पोन्नम ने जोर देकर कहा कि जुबली हिल्स का वास्तविक और समग्र विकास केवल सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के साथ ही संभव है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी अपने चुनावी प्रचार को तेज कर रही है, जिसमें विकास और सुशासन के अपने एजेंडे पर जोर दिया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाने और नागरिकों को अपना वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तेलंगाना सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

'सरकार ने सवैतनिक अवकाश घोषित किया'
तेलंगाना सरकार ने 11 नवंबर (मंगलवार) को जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र की सीमा के भीतर आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश विशेष रूप से केवल जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में ही लागू होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पंजीकृत मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके.

यह कदम मतदाताओं की भागीदारी को अधिकतम करने के सरकार के इरादे को दर्शाता है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. मंत्री पोन्नम का यह आह्वान उपचुनाव के महत्व को रेखांकित करता है और मतदाताओं को यह याद दिलाता है कि उनका वोट न केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करेगा, बल्कि क्षेत्र के भविष्य के विकास पथ को भी निर्धारित करेगा.

जुबली हिल्स के लोगों से की अपील
उन्होंने जुबली हिल्स के लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें और क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें. यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह अपील मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने में कितनी सफल होती है और क्या जुबली हिल्स के लोग इस चुनाव को वास्तव में 'विकास के लिए अवसर' मानते हैं. उपचुनाव के परिणाम से क्षेत्र की राजनीतिक दिशा और विकास की गति पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है.

Published at : 08 Nov 2025 03:06 PM (IST)
