तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए वी. नवीन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को एक बयान जारी कर नवीन यादव की उम्मीदवारी की घोषणा की.

41 वर्षीय नवीन यादव कई पार्टियों में रह चुके हैं. उन्होंने 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर और 2018 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था. इसके बाद, 2023 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया.

अज़हरुद्दीन और अंजन कुमार नाराज़

नवीन यादव से पहले अज़हरुद्दीन इस सीट से मज़बूत उम्मीदवार थे और अंजन कुमार यादव भी यहां से टिकट पाने की दौड़ में थे, लेकिन नवीन यादव ने दोनों को मात दे दी. कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की बजाय नवीन यादव को तरजीह दिए जाने से अज़हरुद्दीन और अंजन कुमार नाराज़ हैं. अब देखना यह है कि कांग्रेस इन दोनों नेताओं की नाराज़गी कैसे दूर करती है.

हालांकि, नवीन यादव हाल ही में एक विवाद में भी घिरे हैं. उनके खिलाफ हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बिना होलोग्राम वाले मुद्रित ई-ईपीआईसी (इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड) वितरित करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. यह घटना उनकी उम्मीदवारी की घोषणा से पहले चर्चा में रही.

जुबली हिल्स विधानसभा में क्यों हो रहे उप चुनाव

जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की आवश्यकता भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण पड़ी. मगंती गोपीनाथ का जून 2025 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. यह उपचुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है.

कांग्रेस पार्टी ने नवीन यादव के अनुभव और क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें इस महत्वपूर्ण सीट के लिए चुना है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नवीन यादव इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए जीत हासिल कर पाएंगे. उपचुनाव के परिणाम तेलंगाना की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं.

ये भी पढ़ें

निचली अदालत के जज अब जिला जज बनने के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे, वकील और न्यायिक अधिकारी के तौर पर 7 साल के अनुभव की शर्त