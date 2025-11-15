हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Assembly Election Result 2025: NDA की प्रचंड जीत पर जीतन राम मांझी का बयान! कहा - 'बिहार का अच्छा दिन...'

Bihar Assembly Election Result 2025: NDA की प्रचंड जीत पर जीतन राम मांझी का बयान! कहा - 'बिहार का अच्छा दिन...'

बिहार चुनाव 2025 में NDA की ऐतिहासिक जीत पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश–मोदी के काम पर जनादेश मिला है. अगले 5 वर्षों में बिहार की तस्वीर बदलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आते ही राज्य की राजनीति का माहौल बदल गया. एनडीए ने दो सौ से अधिक सीटों पर बढ़त बनाकर सत्ता में जोरदार वापसी की है. इस प्रचंड जीत के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसे जनता का स्पष्ट जनादेश बताया और कहा कि बिहार अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है.

जीतन राम मांझी ने परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की जनता ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है. उनके अनुसार बिहार अगले 5 वर्षों में तेज रफ्तार से बदलने वाला है. मांझी का मानना है कि लोगों ने स्थिरता, शासन और विकास को देखते हुए एनडीए पर भरोसा दोबारा कायम किया है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में रोजगार, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और उद्योग जैसे बड़े मुद्दों पर तेज काम शुरू होगा और यही बिहार को नई दिशा देगा.

मांझी ने भविष्य की राजनीति का भी संकेत दिया. उन्होंने कहा, ''अगर बिहार की जनता ने विकास मॉडल को स्वीकार किया है तो अब पश्चिम बंगाल में भी एनडीए को जनादेश मिलना चाहिए. यह विचार प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति की गंगा बिहार से होकर बंगाल तक जाएगी.''

SIR पर मांझी की सफाई – धर्म का कोई सवाल नहीं

हाल ही में उठे SIR (Special Intensive Revision) विवाद पर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ा विषय है, न कि किसी धर्म विशेष से. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है,लेकिन जो लोग विदेश से आकर देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है. मांझी ने इस बयान से उन आरोपों को खारिज किया जिनमें SIR को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी.

बिहार में रोजगार आएगा पलायन रुकेगा

राज्य से हो रहे बड़े पैमाने के पलायन पर बोलते हुए मांझी ने कहा कि बिहार के युवाओं ने सालों तक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकने की पीड़ा झेली है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब निवेशकों को बिहार की ओर आकर्षित करने की पहल शुरू की है. उनके अनुसार आने वाले समय में उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर यहीं पैदा होंगे, जिससे लाखों युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी.

इतना बड़ा जनादेश अब जिम्मेदारी भी है—मांझी

मांझी ने अंत में कहा कि जनता ने एनडीए पर भरोसा जताकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जनादेश को कर्तव्य की तरह ले रहे हैं और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर चुके हैं. उनके अनुसार राज्य का भविष्य अब पहले से ज्यादा उज्ज्वल दिखाई दे रहा है. 

ये भी पढ़ें: बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित 

Published at : 15 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
NDA NARENDRA MODI JITAN RAM MANJHI
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा ने किया मार्क्रम को आउट, जुरेल ने पकड़ा अच्छा कैच; SA का दूसरा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
फोटो गैलरी

