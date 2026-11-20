प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की बदलती आर्थित तस्वीर वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया है. उन्होंने शुक्रवार (20 नवंबर) को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस-UPA के कार्यकाल में ही देश में सबसे अधिक दशकीय औसत वृद्धि हुई थी.

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि आदत से मजबूर पीएम मोदी ने फिक्की में अपने भाषण में खुद की विफलताओं के लिए उद्योग जगत को ही दोषी ठहरा दिया. ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता हैं और वो 12 वर्षों के बाद नींद से जागे हैं.

छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी- खरगे

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक जैसे स्तर की बात की और बार-बार चेताया, लेकिन मोदी सरकार ने 1-2 पूंजीपति परम मित्रों को देश के सभी संसाधन सौंपने का काम किया और MSMEs और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है.

खरगे ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव ने इनोवेशन को बाधित किया और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी से समझौता हुआ और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता एवं ग्लोबल ब्रांड वैल्यू कमजोर हो गई. आज रोजगार नहीं है, बचत नहीं है और महंगाई चरम पर है. PSUs खत्म कर दिए हैं और मेक इन इंडिया को बॉय फ्रॉर्म चाइना बना दिया है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने अपने स्वार्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनिंदा पूंजीपतियों द्वारा स्ट्रक्चल टेकओवर करा दिया है. यह आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती और इकॉनमिक डिजास्टर साबित हो रही है.

पीएम मोदी ने क्या कहा

दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने भारत की बदलती आर्थित तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा है कि विश्व की बड़ी-बड़ी संस्थाएं विकसित भारत की सराहना कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब सही नीतियों से काम हुआ तो महज 12-13 वर्षों में देश का 50 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले 100 वर्षों के सफर और देश में हुए आर्थिक बदलावों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. देश ने लाइसेंस-कोटा राज से लेकर राष्ट्रीयकरण के प्रयोग और एक ऐसे दौर का सामना किया, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं यानी फ्रैजाइल फाइव में गिना जाने लगा था.

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