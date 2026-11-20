एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने शुक्रवार को एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में कहा कि समाजवादी पार्टी एक्चुअल हिंदुत्व को एडॉप्ट कर चुकी है, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं.

उन्होंने बीजेपी की बी टीम होने के आरोप पर कहा कि अखिलेश यादव को चैलेंज है, बी टीम पर बहस कर लें. पांच मिनट में टोपी उतारकर भागेंगे. ओवैसी ने कहा, ''2004 से लेकर 2012 तक मैं मनमोहन सिंह की सरकार में था. हमने यूपीए सरकार में यूएपीए कानू का विरोध किया. मैंने तब कहा था ये मुसलमानों, आदिवासी के खिलाफ इस्तेमाल होगा. शरजिल इमाम और उमर खालिद जेल में सड़ रहे हैं. आपके कानून का हवाला दिया गया. वो मुझपर इल्जाम लगा रहे हैं.''

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, ''2024 के चुनाव में मैं एक सीट जीता, तेलंगाना में बीजेपी 8 सीट कैसे जीती. मेरे भाषण से हुआ क्या? अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूं, पांच मिनट में टोपी उतारकर भागेंगे. आप लाल किताब दिखाते हैं, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो इस तरह से झूठा इल्जाम लगाते हैं. आप बताइए कितने चुनाव हार चुके हैं.''

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दुश्मन नंबर वन कौन?

ओवैसी ने बीजेपी और सपा में नंबर वन सियासी दुश्मन के सवाल पर कहा कि मेरा दुश्मन वो है, जो संविधान का दुश्मन है. मेरा दुश्मन वो है, जो मेरा वोट लेता है. अखिलेश ने लफ्जे मुसलमान आखिर बार कब कहा था? एक बार एक मुस्लिम को नमाज पढ़ते वक्त लात मारी गई, अखिलेश ने मुस्लिम शब्द नहीं लिखा, कहा प्रार्थना के वक्त एक व्यक्ति को लात मार दी गई.

अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर ओवैसी ने कहा कि A का मतलब क्या है अखिलेश यादव के पास - अगड़ा, अग्रवाल, आधी आबादी? अल्पसंख्यक क्यों नहीं बोलते हैं?