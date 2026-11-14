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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चुनाव में धांधली कर जीत रही BJP', भारत समिट में राहुल गांधी का सरकार पर हमला

'चुनाव में धांधली कर जीत रही BJP', भारत समिट में राहुल गांधी का सरकार पर हमला

हैदराबाद के ‘भारत समिट’ के समापन सत्र में राहुल गांधी ने PM मोदी पर जीत का दावा किया है. भारत समिट में पहुँच कर उन्होंने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सियासी विवाद छेड़ दिया है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 14 Nov 2026 09:40 PM (IST)
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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की तेज होती राजनीतिक लड़ाई अब दक्षिण भारत की ओर मुड़ गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक हवा अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है.

शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में ‘भारत समिट 2026’ के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सड़कों और दिल्ली में लोगों के बीच बढ़ रही नाराजगी सत्ता में बदलाव का स्पष्ट संकेत है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं के सामने बोलते हुए, कांग्रेस सांसद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री को हराने और सत्ता से हटाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि इसका नतीजा “पहले ही तय हो चुका है” और दावा किया कि सत्ताधारी खेमे में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, साफ तौर पर डर देखा जा सकता है.

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हैदराबाद में हुआ भारत समिट कार्यक्रम

हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 12 से 14 नवंबर तक तीन दिनों तक चले ‘भारत समिट’ के दूसरे संस्करण में लगभग 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल हुए. यहाँ प्रगतिशील राजनीति, लोकतांत्रिक सुधार और ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) के बीच सहयोग पर चर्चा की गई. तेलंगाना सरकार द्वारा कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग और ‘इंडियन ओवरसीज कांग्रेस’ के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 12 अंतरराष्ट्रीय सत्र और आठ ‘तेलंगाना राइजिंग’ सत्र हुए. 

विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द होने पर राहुल ने मांगी माफी

अंतिम दिन मंच से बोलते हुए, राहुल गांधी ने उन विदेशी प्रतिनिधियों से माफी मांगी जिन्हें कथित तौर पर केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया था. उन्होंने कहा कि उनका न आ पाना इस बात का सबूत है कि भारत में विपक्ष को किन राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

अपने संबोधन के दौरान, राहुल गांधी ने भारत की चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद से कॉरपोरेट जगत के भारी खर्च और मतदाता सूची में कथित हेरफेर के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने विशेष रूप से ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के तहत 14 करोड़ (140 मिलियन) नाम हटाए जाने पर सवाल उठाया. 

फिर उठाया SIR का मुद्दा

साथ ही, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के तीन महीने के भीतर ही 70 लाख (7 मिलियन) नए मतदाताओं को अचानक जोड़ दिया गया, ताकि नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ा जा सके. गांधी की टिप्पणियों ने जिनमें उन्होंने नफरत के बजाय सत्य और अहिंसा पर आधारित वैचारिक लड़ाई पर जोर दिया - विपक्षी दलों की ओर से तुरंत तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया.

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Published at : 14 Nov 2026 09:40 PM (IST)
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Hyderabad RAHUL GANDHI
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