.अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों को जम्मू के कठुआ जिले में एक बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के सुफ़ैन इलाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दो ग्रेनेड बरामद किए हैं. एबीपी न्यूज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस जब आतंकियों के एक मददगार यानी ओवर ग्राउंड वर्कर से पूछताछ कर रही थी, तो उसने कबूला कि आतंकियों की मदद के साथ वह आतंकियों के लिए हथियार भी छिपाता था.

गहन पूछताछ में उसने सुरक्षा बलों को यह भी बताया कि उसके घर के पास ही सुफैन के जंगलों में आतंकियों ने एक ठिकाना भी बना रखा था, जहां पर वह हथियार छिपाते थे. ओवर ग्राउंड वर्कर से मिली इस जानकारी के बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए और फौरन उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर ओवर ग्राउंड वर्कर ने आतंकियों का ठिकाना होने की बात कही थी.

सुरक्षा बलों को मिले दो ग्रेनेड

इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को तलाशी के दौरान दो ग्रेनेड मिले. गौरतलब है कि इसी सुफैन इलाके में मार्च 2025 में आतंकियों से मुठभेड़ में चार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए थे. यह इलाका पहाड़ी है और इस इलाके में आतंकियों की आवाजाही देखी गई है.

श्रद्धालुओं का सातवां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना

उधर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार (8 जुलाई) को अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सातवां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ. यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने यात्रा की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों की सराहना करते हुए इसे संतोषजनक बताया.

भारतीय थल सेना प्रमुख ने भी सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है. वह सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर गए हैं. सेना प्रमुख जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय सेना के चिनार कोर के मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने भारतीय सेना की चिनार कोर से संबंधित विभिन्न सैन्य संरचनाओं का दौरा किया.

PoK में विरोध प्रदर्शन और अमरनाथ यात्रा के बीच एक्शन में सेना प्रमुख, LoC पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा