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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPoK में विरोध प्रदर्शन और अमरनाथ यात्रा के बीच एक्शन में सेना प्रमुख, LoC पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा

PoK में विरोध प्रदर्शन और अमरनाथ यात्रा के बीच एक्शन में सेना प्रमुख, LoC पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा

जनरल सेठ ने कश्मीर घाटी में बाहरी और अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को शामिल करने, क्षमता बढ़ाने और पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार रहने से जुड़ी पहलों का भी जायजा लिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Jul 2026 11:15 PM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आम लोगों के विरोध-प्रदर्शन और अमरनाथ यात्रा के बीच सेना प्रमुख (COAS) जनरल धीरज सेठ ने बुधवार (8 जुलाई) को 15 कोर (चिनार कोर) और उसके यूनिट्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कश्मीर घाटी और नियंत्रण रेखा (LoC) पर सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया.

भारतीय सेना के 'एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन' (ADGPI) के अनुसार, सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा (LoC) और अंदरूनी इलाकों में सेना की तैनाती, आतंकवाद-विरोधी अभियानों, अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, बदलते ऑपरेशनल हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दी गई.

सैन्य अभियानों की तैयारी का लिया जायजा

जनरल सेठ ने कश्मीर घाटी में बाहरी और अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को शामिल करने, क्षमता बढ़ाने और पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार रहने से जुड़ी पहलों का भी जायजा लिया. साथ ही, उन्होंने सैन्य अभियानों के हर पहलू में सेना की संयुक्त युद्ध-तैयारी का भी आकलन किया.

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सैनिकों के प्रयासों की तारीफ की

उन्होंने मुश्किल हालात में काम करने वाले सैनिकों के प्रोफेशनल रवैये, लगन और अटूट प्रतिबद्धता की तारीफ की. साथ ही, पूरे इलाके में शांति, स्थिरता और ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखने में उनके प्रयासों की भी सराहना की. दौरे के दौरान, सेना प्रमुख ने मुश्किल हालात में भी बेहतरीन प्रोफेशनल रवैया, लगन और अटूट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए सभी रैंक के सैनिकों की तारीफ की. उन्होंने पूरे इलाके में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनके लगातार प्रयासों की सराहना की.

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Published at : 08 Jul 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Army Chief Indian Army' India News LOC Amarnath Yatra 2026
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