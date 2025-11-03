दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान दो पुराने आतंकवादी ठिकानों (terrorist hideouts) का भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन दामहाल हांजीपोरा के जंगल क्षेत्र में चलाया गया, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई. सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स (Rashtriya Rifles) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया.

अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद और नेग्रिपोरा के बीच के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान दो पुराने ठिकानों का पता चला और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया. इन ठिकानों से कुछ जरूरी सामान जैसे गैस सिलेंडर, कपड़े और अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं. बताया जा रहा है कि ये ठिकाने काफी समय से उपयोग में नहीं थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इन्हें हाल के महीनों में फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही थी.

सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी

फिलहाल बरामद सामान की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन ठिकानों का उपयोग किस संगठन द्वारा किया जा रहा था और क्या इनमें हाल ही में कोई आतंकी ठहरा था. पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है ताकि किसी भी संभावित खतरे या छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ा जा सके. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के गांवों में भी जांच बढ़ा दी गई है.

हाल ही में कुपवाड़ा में मारे गए थे दो आतंकी

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हाल ही में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर किया था. यह मुठभेड़ भारत-पाकिस्तान सीमा (LOC) के पास कुंबकड़ी के जंगलों में शुरू हुई थी. आतंकियों ने इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षाबलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस प्रयास को विफल कर दिया.

ये भी पढ़ें-

ED ने अनिल अंबानी ग्रुप की 40 से ज़्यादा प्रॉपर्टी की जब्त, कीमत 3 हजार करोड़ से ज्यादा