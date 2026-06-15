TMC विवाद पर जयराम रमेश का बड़ा हमला, 20 सांसदों के कथित विलय और NDA की रणनीति पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी. जयराम रमेश ने कहा कि एक हताश केंद्रीय गृह मंत्री, जो उनके अनुसार सरदार पटेल के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं, भारतीय लोकतंत्र को लगातार नए निचले स्तर पर ले जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 20 TMC सांसदों को गैर-कानूनी तरीके से पार्टी से अलग कराया गया और उनका विलय एक ऐसे राजनीतिक संगठन के साथ कराया गया, जो उनके अनुसार कम जाना-पहचाना है तथा केवल तीन साल पहले बना था. उन्होंने यह भी कहा कि यह संगठन पंजीकृत तो है, लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है.

जयराम रमेश ने कहा कि ‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) अगर इस विलय के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो यह स्थिति उन पुराने सहयोगी दलों जैसे तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) [JD(U)] से भी आगे निकलने जैसी होगी. उनके अनुसार, इन दलों को भी इस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया और अपने संभावित महत्व कम होने का विरोध करना चाहिए.

A desperate Union Home Minister - who is an absolute disgrace to the position once held by Sardar Patel - has taken Indian democracy to new lows in a shameless manner.



He has masterminded the illegal breakaway of 20 TMC MPs and their wholly questionable fusion with an unheard… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 15, 2026

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NDA के लिए दो-तिहाई बहुमत को लेकर बयान

जयराम रमेश ने आगे आरोप लगाया कि यह पूरा कदम लोकसभा में NDA के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि जब तक वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अपने पद पर हैं, तब तक शालीनता, लोकतांत्रिक मर्यादा और संविधान के मूल्यों तथा सिद्धांतों पर लगातार खतरा बना रहेगा.

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