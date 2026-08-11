NDA और विपक्ष में रार: BJP ने कहा- भागिए मत, खरगे बोले- 'गोल पोस्ट चेंज नहीं'

संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सरकार और विपक्ष के बीच रार और बढ़ गया. आज सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किए. इस दौरान संसद के मुख्य गेट पर NDA और विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसद आमने-सामने आ गए. सुरक्षाकर्मियों ने उनके बीच घेरा बना रखा था.

एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर नारेबाजी कर रहे थे. वहीं विपक्ष के सांसद अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी और दिल्ली में लाठीचार्ज के के मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे थे.

NDA सांसदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बहस से भाग रहे हैं. NDA सांसद अपनी साप्ताहिक 'मंगल मिलन' (गठबंधन की संसदीय दल की बैठक) में शामिल होने के बाद संसद पुस्तकालय से सदन के मुख्य प्रवेश द्वार 'मकर द्वार' तक मार्च करते हुए आए और 'राहुल गांधी जवाब दो' और 'राहुल गांधी भागो मत' जैसे नारे लगाए.





इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्ष का गोल पोस्ट चेंज नहीं हुआ है. जो शुरुआत में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है. छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सदन में आकर बताइए कि किसने आदेश दिया. 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार हैं. उनकी मंशा है कि बोलकर निकल जाएंगे.

झारखंड के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो विषय अलग है, सौ विषय होते हैं, सबका अलग-अलग चर्चा होती है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए. ये बात जो आज कही जा रही है, वो एक सप्ताह पहले भी कही जा सकती थी. झारखंड पर उन्होंने कहा कि बातचीत ही रास्ता है. मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं.





बीजेपी ने घेरा

बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गृहमंत्री हर विषय पर बात करने को तैयार हैं, आप सदन से भागिए मत. जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, HM, PM जब जब बोले, ये सदन से भागे. हम आपको चुनौती देते हैं. आप भागिए मत. आपको सदन में सुनना चाहिए, रांची जाना चाहिए. रांची के छात्रों की गूंज राहुल को नहीं सुनाई पड़ती है. राहुल गांधी संसद के सदन को अब अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना चाहते हैं.

वहीं बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झारखंड के बच्चों पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? वहां की हर परीक्षा में नौकरी बिकती है. आप CBI जांच नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कलई खुल जाएगी. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा नहीं चाहती है. वो देश में अराजकता चाहती है.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अमित शाह मज़बूत होम मिनिस्टर हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं. छात्रों के आंदोलन की जानकारी देने के लिए अमित शाह तैयार हैं. रोज़ हंगामा करना अच्छी बात नहीं है. राहुल गांधी डरते हैं, हंगामा करते हैं, इसलिए चुनाव हारते हैं. रांची और दिल्ली, दोनों लाठीचार्ज पर चर्चा होनी चाहिए.