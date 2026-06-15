दिल्ली में आंधी से बदला मौसम का मिजाज, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट; बाकी राज्यों का जानें हाल

देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को तेज धूल भरी आंधी ने मौसम का रुख बदल दिया. द्वारका सेक्टर-12 मेट्रो स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 क्षेत्र में घने धूल के बादल छा गए, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए आंधी, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. कुछ इलाकों में हवाओं की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका जताई गई है.

इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों तक आगे बढ़ चुका है. हालांकि दिल्ली में मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और अगले कुछ दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है. सामान्य तौर पर मानसून पूरे देश को जुलाई के मध्य तक कवर कर लेता है.

कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी (IMD) ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 15 जून को दोपहर 2:47 बजे से शाम 5:47 बजे तक चंपावत, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के कुछ क्षेत्रों में मौसम अचानक खराब हो सकता है. पुरोला, बड़कोट, चकराता, सोनप्रयाग, डोईवाला, मसूरी, लोहाघाट, बाराकोट और आसपास के इलाकों में बिजली चमकने, गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. लोगों को खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

उत्तर-पश्चिम में मौसम अलर्ट



उत्तर-पश्चिम भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 21 जून तक रुक-रुक कर बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है. राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 15 जून को 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. दिल्ली में सोमवार को द्वारका सेक्टर-12 मेट्रो स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास धूल भरी आंधी देखी गई, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया.

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 जून तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है. वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

दक्षिण , मध्य भारत में बारिश- लू

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. वहीं तेलंगाना और विदर्भ में 15 से 17 जून के दौरान लू चलने की चेतावनी दी गई है. कोंकण-गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे कई राज्यों में तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

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