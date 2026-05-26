कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बताए 3 (F) की चिंता को लेकर उन पर निशाना साधा है. वित्त मंत्री ने बीते रोज एक कार्यक्रम के दौरान तीन एफ- Fuel, Fertilisers और Forex को लेकर गंभीर चिंता जताई थी.

जयराम रमेश ने मंगलवार (26 मई) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि.... लेकिन वह (वित्त मंत्री) चौथे और सबसे महत्वपूर्ण F (Falling Rates of Private Investment) को भूल जाती हैं, जिसका मतलब है निजी निवेश की गिरती दर. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से लगातार निजी निवेश में गिरावट दिखाई दे रही है. कुल FDI प्रवाह में गिरावट आई है.

क्या बोले जयराम रमेश

कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्री सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि GDP के प्रतिशत के रूप में निजी कॉरपोरेट निवेश 2014 से पहले के अपने उच्चतम स्तर के आधे पर पहुंच गया है. भारतीय व्यवसाय अब विदेशों में अधिक स्थिर और लाभकारी अवसर तलाश रहे हैं और भारतीय कॉरपोरेट हस्तियां भी विदेशों में बस रही हैं.

The FM has said that the 3Fs—Fuel, Fertilisers, and Forex—-are matters of great concern.



But she forgets the all-important fourth F: Falling rates of private investment that have been in evidence these past few years. Net FDI flows have declined and private corporate investment… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 26, 2026

उन्होंने कहा कि निवेश केवल वित्तीय निर्णय नहीं होता, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होता है. व्यापक उपभोक्ता मांग में वृद्धि की कमी ने कंपनियों को निवेश से हतोत्साहित किया है. इसी तरह मोदी सरकार द्वारा बनाया गया डर, धमकी और दखलअंदाजी का माहौल भी एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार का सब कुछ जानने वाला रवैया और दृष्टिकोण.

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में हेरफेर कर चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन विनम्रता और गंभीरता के साथ यह समझना कि वास्तव में अर्थव्यवस्था को क्या बीमार कर रहा है और उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाना पूरी तरह अलग बात है.

क्या कहा था वित्त मंत्री ने?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एसआईडीबीआई की 37वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोलते हुए फ्यूल (ईंधन), फर्टिलाइजर (उर्वरक) और फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) इन तीन F पर फोकस करने की अपील की और जोर दिया कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. वित्त मंत्री ने बढ़ते वैश्विक दबावों की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि उर्वरक की कीमतें अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि सोने की ऊंची कीमतें चुनौतियां पैदा कर रही हैं.

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