हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चौथे F को भूल गईं निर्मला सीतारमण...', कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा, जानें निवेश को लेकर क्या कहा

'चौथे F को भूल गईं निर्मला सीतारमण...', कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा, जानें निवेश को लेकर क्या कहा

कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि निजी कॉरपोरेट निवेश 2014 से पहले के अपने उच्चतम स्तर के आधे पर पहुंच गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 May 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बताए 3 (F) की चिंता को लेकर उन पर निशाना साधा है. वित्त मंत्री ने बीते रोज एक कार्यक्रम के दौरान तीन एफ- Fuel, Fertilisers और Forex को लेकर गंभीर चिंता जताई थी. 

जयराम रमेश ने मंगलवार (26 मई) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि.... लेकिन वह (वित्त मंत्री) चौथे और सबसे महत्वपूर्ण F (Falling Rates of Private Investment) को भूल जाती हैं, जिसका मतलब है निजी निवेश की गिरती दर. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से लगातार निजी निवेश में गिरावट दिखाई दे रही है. कुल FDI प्रवाह में गिरावट आई है.

क्या बोले जयराम रमेश
कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्री सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि GDP के प्रतिशत के रूप में निजी कॉरपोरेट निवेश 2014 से पहले के अपने उच्चतम स्तर के आधे पर पहुंच गया है. भारतीय व्यवसाय अब विदेशों में अधिक स्थिर और लाभकारी अवसर तलाश रहे हैं और भारतीय कॉरपोरेट हस्तियां भी विदेशों में बस रही हैं.

उन्होंने कहा कि निवेश केवल वित्तीय निर्णय नहीं होता, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होता है. व्यापक उपभोक्ता मांग में वृद्धि की कमी ने कंपनियों को निवेश से हतोत्साहित किया है. इसी तरह मोदी सरकार द्वारा बनाया गया डर, धमकी और दखलअंदाजी का माहौल भी एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार का सब कुछ जानने वाला रवैया और दृष्टिकोण.

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में हेरफेर कर चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन विनम्रता और गंभीरता के साथ यह समझना कि वास्तव में अर्थव्यवस्था को क्या बीमार कर रहा है और उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाना पूरी तरह अलग बात है.

क्या कहा था वित्त मंत्री ने?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एसआईडीबीआई की 37वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोलते हुए फ्यूल (ईंधन), फर्टिलाइजर (उर्वरक) और फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) इन तीन F पर फोकस करने की अपील की और जोर दिया कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. वित्त मंत्री ने बढ़ते वैश्विक दबावों की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि उर्वरक की कीमतें अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि सोने की ऊंची कीमतें चुनौतियां पैदा कर रही हैं.

ये भी पढ़ें 

अरबों की जमीन, VIP मेंबरशिप और किराया सिर्फ 1000 रुपये सालाना... 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब का सच क्या है? जानें

Published at : 26 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Jairam Ramesh MODI GOVT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
इंडिया
'चौथे F को भूल गईं निर्मला सीतारमण...', कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा, जानें निवेश को लेकर क्या कहा
'चौथे F को भूल गईं निर्मला सीतारमण...', कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा, जानें निवेश को लेकर क्या कहा
इंडिया
थलापति विजय से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का खुलासा, कहा- 'हमने 15 साल...'
थलापति विजय से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का खुलासा, कहा- 'हमने 15 साल...'
इंडिया
India-Pakistan Border: बीकानेर में अमित शाह करेंगे ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2’ की शुरुआत, पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के 184 गांवों को होगा बंपर फायदा
बीकानेर में अमित शाह करेंगे ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2’ की शुरुआत, पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के 184 गांवों को होगा बंपर फायदा
Advertisement

वीडियोज

Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Mahindra XEV 9s Ownership Review (Pack 2) | #mahindra #mahindraxev9s #review #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
बिहार
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
इंडिया
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
स्पोर्ट्स
RCB QUALIFIER-1 IPL 2026: क्वालीफायर-1 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली के साथ वापसी करेंगे फिल सॉल्ट!
क्वालीफायर-1 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली के साथ वापसी करेंगे फिल सॉल्ट!
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
'मोदी जी एक साल में जाने वाले हैं', राहुल गांधी ने फिर दोहराई अपनी बात, SP-BSP-RJD जैसे दलों पर भी दिया बड़ा बयान
'मोदी जी एक साल में जाने वाले हैं', राहुल गांधी ने फिर दोहराया, SP-BSP-RJD जैसे दलों पर भी दिया बयान
हेल्थ
Ebola Virus: अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरस, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरस, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget