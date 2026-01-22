डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 10 जवानों की जान गई, 3 गंभीर घायल

22 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर में डोडा के खन्नीटॉप इलाके में जवानों से भरी गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में 10 जवानों की जान चली गई है. गाड़ी में कुल 17 जवान मौजूद थे. सेना और पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है.

200 फीट गहरी खाई में गिरी कैस्पर

सेना का ये कैस्पर डोडा में भद्रवाह चंबा रोड से जा रहा था, जिसकी हालत पहले से काफी खस्ता है. कैस्पर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर खाई में गिर गया. जवानों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है और रेस्क्यू टीम अपना काम तेजी से कर रही है. घायलों को दुर्घटनास्थल से निकालकर पास के मेडिकल कैंप ले जाया गया है. वहीं, 3 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उधमपुर के सेना अस्पताल रेफर किया गया है.

9 महीने पहले 600 फीट गहरी खाई में हुआ था हादसा

इससे पहले 4 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में सेना का एक वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया था. इस हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई थी. मृतक जवानों की पहचान अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई. सेना का वाहन जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था. करीब साढ़े 11 बजे जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे गाड़ी खाई में गिर गई. सेना, पुलिस, SDRF और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था.

पुंछ में 350 फीट गहरी खाई में गिरी थी आर्मी वैन

24 दिसंबर को पुंछ जिले में आर्मी वैन 350 फीट गहरी खाई में गिरी थी. वैन में 18 जवान सवार थे. इनमें से 5 की मौत हो गई थी. हादसे में शामिल सभी जवान 11 मराठा रेजिमेंट के थे. सेना ने बताया कि काफिले में 6 गाड़ियां थी, जो पुंछ जिले के पास ऑपरेशनल ट्रैक से होते हुए बनोई इलाके की तरफ जा रही थीं. इसी दौरान एक वाहन के ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से वैन खाई में गिर गई.