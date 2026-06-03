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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISI Delhi Target: 'पहले पहुंचो, फिर...', ISI-दाऊद ने रची इंडिया के खिलाफ साजिश, दिल्ली में किसकी दी सुपारी? खुलासा

ISI Delhi Target: 'पहले पहुंचो, फिर...', ISI-दाऊद ने रची इंडिया के खिलाफ साजिश, दिल्ली में किसकी दी सुपारी? खुलासा

ISI Investigation: ISI और दाऊद इब्राहिम से जुड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए बुलाया गया था.

By : सूरज ओझा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई से जुड़े अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे भारत में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें पैसों का लालच देकर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने के लिए तैयार किया जा रहा था.

सूत्रों के अनुसार, युवाओं को जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए थे. जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी. हालांकि वह व्यक्ति कौन था, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है और एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं.

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दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त कार्रवाई

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय हुजैफा फारूक अहमद हाशमी को मुंबई से सटे भायंदर इलाके से गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया है कि हुजैफा पिछले एक महीने से पाकिस्तान में बैठे यावर खान के संपर्क में था. जांच के दौरान यह भी पता चला कि यावर खान ने हुजैफा के अलावा पहले से गिरफ्तार कुर्ला निवासी साजिद शेख और मुंब्रा से गिरफ्तार तौकीर को भी जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने के लिए कहा था. यावर ने उन्हें बताया था कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को टारगेट करना है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई गई थी.

इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी गैंगस्टर मौजूद-आरोपी

पूछताछ में जब पुलिस ने आरोपियों से पूछा कि आखिर किसे निशाना बनाना था तो हुजैफा ने बताया कि उसने भी पाकिस्तान में बैठे यावर खान से यही सवाल पूछा था, लेकिन यावर ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया था. उसने कहा था कि पहले दिल्ली पहुंचो, उसके बाद ही टारगेट के बारे में बताया जाएगा और वहीं पर आगे के निर्देश मिलेंगे. सूत्रों के मुताबिक, हुजैफा को इस काम के लिए करीब एक लाख रुपये मिले थे. जांच में यह भी सामने आया है कि हुजैफा अन्य युवाओं को बताता था कि इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी गैंगस्टर मौजूद हैं, जो उनके लिए काम करने वालों को पैसे देते हैं.

साजिद शेख और तौकीर नशे की लत के शिकार

जांच एजेंसियों के अनुसार, पहले से गिरफ्तार साजिद शेख और तौकीर नशे की लत के शिकार थे. उन्हें जल्दी पैसे कमाने का यह आसान तरीका लगा. इसी कारण वे हुजैफा के संपर्क में आए और उसके कहने पर पैसे मंगाने लगे. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं तथा दिल्ली में किस व्यक्ति को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 03 Jun 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Dawood Ibrahim ISI DELHI
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