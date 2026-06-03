ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC में टूट की खबरों के बीच एक और जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका मिला है. बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष आशीष बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने फैसले के बारे में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को इस बारे में जानकारी दे दी है. काकोली घोष दस्तीदार के बाद आशीष बनर्जी दूसरे जिलाध्यक्ष होंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है.

हालांकि आशीष बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे. बनर्जी ने कहा कि वह लावपुर से विधायक रह चुके अभिजीत सिन्हा से सहमत हैं, जिन्होंने बीरभूम जिला कोर कमेटी पर विधानसभा चुनाव के दौरान अपने राजनीतिक कर्तव्यों के अनुसार काम न करने का आरोप लगाते हुए उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.

विधानसभा चुनाव में हार गए थे आशीष बनर्जी

बनर्जी और सिन्हा, दोनों को राज्य में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट में से छह पर जीत दर्ज की थी, जबकि पांच अन्य सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे थे. साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीरभूम की 10 और भाजपा ने एक सीट पर जीत हासिल की थी.

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काकोली घोष ने दिया था बारासात जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा

आशीष बनर्जी से पहले बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद पार्टी के सभी पदों को भी छोड़ दिया था. काकोली घोष ने सुब्रत बख्शी को लिखे पत्र में कहा है कि पार्टी संगठन में सभी पद छोड़ रही हूं. हालांकि, काकोली घोष ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया. काकोली घोष टीएमसी से लोकसभा की सदस्य बनी हुई हैं. दरअसल काकोली घोष की नाराजगी की वजह, उन्हें लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाना है. ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप की जिम्मेदारी काकोली घोष से वापस लेकर कल्याण बनर्जी को सौंप दी थी.

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(पीटीआई के इनपुट के साथ)