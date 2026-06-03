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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को एक और झटका, TMC में टूट की खबरों के बीच एक और जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC में टूट की खबरों के बीच एक और जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

TMC के बीरभूम जिलाध्यक्ष आशीष बनर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीट हारने के बाद ये फैसला किया है. इस बार जिले की 11 में सिर्फ 5 सीटों पर ही टीएमसी जीत सकी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 03 Jun 2026 08:33 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका मिला है. बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष आशीष बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने फैसले के बारे में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को इस बारे में जानकारी दे दी है. काकोली घोष दस्तीदार के बाद आशीष बनर्जी दूसरे जिलाध्यक्ष होंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है. 

हालांकि आशीष बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे. बनर्जी ने कहा कि वह लावपुर से विधायक रह चुके अभिजीत सिन्हा से सहमत हैं, जिन्होंने बीरभूम जिला कोर कमेटी पर विधानसभा चुनाव के दौरान अपने राजनीतिक कर्तव्यों के अनुसार काम न करने का आरोप लगाते हुए उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.

विधानसभा चुनाव में हार गए थे आशीष बनर्जी

बनर्जी और सिन्हा, दोनों को राज्य में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट में से छह पर जीत दर्ज की थी, जबकि पांच अन्य सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे थे. साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीरभूम की 10 और भाजपा ने एक सीट पर जीत हासिल की थी.  

ये भी पढ़ें- TMC में टूट की अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, LoP पर साफ किया रुख

काकोली घोष ने दिया था बारासात जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा  

आशीष बनर्जी से पहले बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद पार्टी के सभी पदों को भी छोड़ दिया था. काकोली घोष ने सुब्रत बख्शी को लिखे पत्र में कहा है कि पार्टी संगठन में सभी पद छोड़ रही हूं. हालांकि, काकोली घोष ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया. काकोली घोष टीएमसी से लोकसभा की सदस्य बनी हुई हैं. दरअसल काकोली घोष की नाराजगी की वजह, उन्हें लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाना है. ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप की जिम्मेदारी काकोली घोष से वापस लेकर कल्याण बनर्जी को सौंप दी थी.

ये भी पढ़ें- शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

Published at : 03 Jun 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
TMC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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