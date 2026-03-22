हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडो-पैसिफिक में भारत की धमक, अभ्यास काकाडू 2026 में INS नीलगिरी ने दिखाया दम

इंडो-पैसिफिक में भारत की धमक, अभ्यास काकाडू 2026 में INS नीलगिरी ने दिखाया दम

हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में भारत की ताकत अब साफ दिखने लगी है. नेवी नीले समुंद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई स्वदेशी वॉरशिप शामिल कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में भारत की ताकत अब साफ दिखने लगी है. भारतीय नौसेना (इंडियन नेवी) का हाईटेक युद्धपोत (वॉरशिप) आईएएनएस नीलगिरी ऑस्ट्रेलिया में हो रहे अभ्यास काकाडू 2026 के समुद्री चरण में हिस्सा लेकर दुनिया को भारत की रणनीतिक मौजूदगी का एहसास कर रहा है. 

इस अभ्यास के जरिए भारत अन्य देशों के साथ तालमेल, सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है. नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस अभ्यास का मकसद अन्य नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल, सहयोग और समुद्री समझ को और मजबूत करना है. साथ ही ये हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर देशों के बीच साझेदारी को भी मजबूती प्रदान करता है. 

क्या है अभ्यास काकाडू
बता दें कि अभ्यास काकाडू ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की कई नौ सेनाएं हिस्सा लेती हैं और संयुक्त रूप से कई समुद्री अभियानों का अभ्यास करती हैं.

नौसेना में शामिल होने जा रहा तारागिरी 
नेवी इसी बीच नीले समुंद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई स्वदेशी वॉरशिप इसमें शामिल कर रही है. 2047 तक भारत की पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं. लगातार नए स्वदेशी प्लेटफॉर्म नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रोजेक्ट 17ए के तहत नीलगिरी क्लास का एडवांस गाइडेड स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी नौसेना में शामिल होने जा रहा है.

नौसेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार अगले महीने यानी 3 अप्रैल को विशाखापत्तनम में तारागिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं इस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को नौसेना को समर्पित करेंगे. साल 2026 की शुरुआत में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट अंजदीप को भी नौसेना में शामिल किया गया था.

ये भी पढ़ें

'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी, क्यों डर रहा इस्लामाबाद

Published at : 22 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Navy Indo-Pacific INDIA AUSTRALIA Exercise Kakadu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडो-पैसिफिक में भारत की धमक, अभ्यास काकाडू 2026 में INS नीलगिरी ने दिखाया दम
इंडो-पैसिफिक में भारत की धमक, अभ्यास काकाडू 2026 में INS नीलगिरी ने दिखाया दम
इंडिया
Plan-B एक्टिव! भारत ने फ्यूल सप्लाई और शिपिंग सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया, होर्मुज में जहाजों पर 24x7 निगरानी
Plan-B एक्टिव! भारत ने फ्यूल सप्लाई और शिपिंग सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया, होर्मुज में जहाजों पर 24x7 निगरानी
इंडिया
Bihar Diwas 22 March: बिहार के गौरव के 114 साल, PM मोदी और CM नीतीश ने दी स्थापना दिवस की बधाई
बिहार के गौरव के 114 साल, PM मोदी और CM नीतीश ने दी स्थापना दिवस की बधाई
इंडिया
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ की हत्या, अपनों ने ही उतारा मौत के घाट
पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ की हत्या, अपनों ने ही उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई
पीएम नरेंद्र मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की छोटी बहन बन इस एक्ट्रेस ने लूटी वाहवाही, छोटे से रोल में खूब चमकीं
'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की छोटी बहन बन इस एक्ट्रेस ने लूटी वाहवाही, छोटे से रोल में खूब चमकीं
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
विश्व
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
शिक्षा
बदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, AI और डेटा साइंस की होगी क्लास
बदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, AI और डेटा साइंस की होगी क्लास
यूटिलिटी
LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत
LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Embed widget