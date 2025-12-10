संसद के भीतर मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि हालत सुधर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और संकट से प्रभावित लोगों को रिफंड दिया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री के इस दावे के बावजूद लग रहा है कि हालत अभी सुधरे नहीं हैं. बुधवार (10 दिसंबर 2025) को भी 300 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है. 9 दिसंबर को भी 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थीं.

DGCA और एविएशन मंत्रालय की कड़ी निगरानी के बीच एयरलाइन अभी भी ऑपरेशंस को स्थिर करने की कोशिश में है, लेकिन सरकार ने स्थिति सामान्य होने तक एयरलाइन को 10% तक फ्लाइट कटौती करने का आदेश पहले ही दे दिया है. ऐसे में जिन विमानों में यात्रियों ने पहले बुकिंग कर रखी है, अगले कुछ महीनों तक यानी हर रोज कई सौ उड़ानें प्रभावित नजर आएंगी.

एडवाइजरी जारी, निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

यात्रियों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि वे अपनी उड़ान का स्टेटस हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले ही जांच लें, क्योंकि शेड्यूल में अंतिम समय पर भी बदलाव संभव है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक नागर विमानन मंत्रालय ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को कहा कि इंडिगो को अपनी उड़ान समय-सारणी में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है. ऐसा करने से संकटग्रस्त एयरलाइन को अपना संचालन स्थिर करने में मदद मिलेगी.

अब तक कितनी उड़ानें रद्द की गईं

नये उड़ान सेवा नियमों के दूसरे चरण लागू होने के बाद इंडिगो के परिचालन में भारी अव्यवस्था हुई है. इस दौरान 4,000 से अधिक उड़ानें निरस्त की गईं, जबकि सैकड़ों उड़ानें देर से संचालित हुईं. नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एक बयान में कहा कि इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में तलब किया गया था, ताकि वह स्थिति की जानकारी दे सकें. उन्होंने बताया कि एल्बर्स ने छह दिसंबर तक प्रभावित हुई उड़ानों के 100 प्रतिशत रिफंड पूरे कर लिए जाने की पुष्टि की.

