हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो का संकट जारी, 100 से अधिक फ्लाइट्स रद्द, कई शहरों की हवाई सेवा ठप; यहां देखें लिस्ट

इंडिगो का संकट जारी, 100 से अधिक फ्लाइट्स रद्द, कई शहरों की हवाई सेवा ठप; यहां देखें लिस्ट

Indigo Crisis: दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है. यात्रियों ने इस पर नाराजगी जताई है.

By : सचिन कुमार, नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Dec 2025 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रविवार को भी बड़े परिचालन संकट का सामना करती दिखी. बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री फंस गए और कई एयरपोर्ट पर अफरातफरी जैसा माहौल बन गया. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है. यात्रियों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना उड़ानें रद्द करने से उन्हें भारी परेशानी हो रही है.

दिल्ली एयरपोर्ट से कई प्रमुख उड़ानें रद्द
दिल्ली से कई बड़े शहरों के लिए उड़ानें आज रद्द कर दी गईं. इनमें शामिल हैं:

  • दिल्ली से बेंगलुरु - रद्द
  • दिल्ली से जयपुर - रद्द
  • दिल्ली से नागपुर - रद्द
  • दिल्ली से ग्वालियर - रद्द
  • दिल्ली से चेन्नई - रद्द

अन्य उड़ानों के भी प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा संकट, 115 उड़ानें रद्द

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, शमशाबाद पर स्थिति गंभीर बनी हुई है. यहां इंडिगो ने आज कुल 115 उड़ानें रद्द कर दीं, जिनमें शामिल हैं:

  • 54 आगमन वाली फ्लाइट
  • 61 प्रस्थान वाली फ्लाइट

सुबह-सुबह लिए गए इस फैसले से यात्री बेखबर थे, जिसके चलते एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, भीड़ और शिकायतों का सिलसिला जारी है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर भी असर, लगी यात्रियों की कतारें

लखनऊ में भी उड़ानें रद्द होने की स्थिति बनी हुई है. यहां आज इंडिगो की 5 उड़ानें रद्द हुईं. एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर पर यात्रियों की लंबी लाइनें दिखीं. यात्रियों का आरोप है कि उन्हें समय पर सही जानकारी भी नहीं दी गई.

मुंबई एयरपोर्ट से 8 उड़ानें रद्द
मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी. यहां अब तक इंडिगो की 8 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. रद्द की गई उड़ानों में शामिल हैं:

मुंबई–गोवा

मुंबई–जबलपुर

मुंबई–अहमदाबाद

मुंबई–मदुरै

मुंबई–अयोध्या धाम

मुंबई–पटना

मुंबई–कानपुर

मुंबई–गोरखपुर

हालांकि, मुंबई–बेंगलुरु की उड़ान और लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें समय पर हैं.

चंडीगढ़ में भी ऑपरेशन प्रभावित
चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द की गईं. यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों और रिफंड के लिए लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है.

यात्रियों में नाराजगी
उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें समय रहते सूचना नहीं दी गई, बुकिंग का पैसा वापस मिलने में परेशानी हो रही है और वैकल्पिक उड़ानों का किराया बहुत बढ़ गया है. इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है और कहा है कि स्थिति जल्द सामान्य की जाएगी. 

Published at : 07 Dec 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
IndiGo Flights INDIGO Flights Cancellation
और पढ़ें
