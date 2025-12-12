Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंडिगो एयरलाइन ने हालिया उड़ान संकट के बाद यात्रियों के लिए मुआवजा और रिफंड प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. कंपनी ने कहा कि यात्रियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी महीने से शुरू होगी. एयरलाइन ने कहा था कि जिन यात्रियों की उड़ानें तय समय से 24 घंटे के अंदर रद्द या विलंबित हुई, उन्हें 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

फिलहाल कंपनी का सबसे बड़ा फोकस रिफंड प्रक्रिया पर है. कंपनी ने कहा कि ऐसे यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है और अगले साल जनवरी, 2026 से इंडिगो इन सभी यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेगी ताकि मुआवजा अच्छे से दिया जा सके. इंडिगो ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के ज्यादातर रिफंड पूरे किए जा चुके हैं और बाकी भी जल्द क्लियर हो जाएंगे.

500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है कुल मुआवजे की राशि

एयरलाइन ने यह भी कहा कि कुल मुआवजा राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जिसे उन यात्रियों को दिया जाएगा, जिनकी उड़ानें आखिरी समय में रद्द हुईं या जो एयरपोर्ट पर बुरी तरह फंस गए थे. इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी करेगी और सभी मामलों को दिसंबर-जनवरी तक कर देगा.

इंडिगो ने संचालन सामान्य होने के दिए संकेत

इंडिगो एयरलाइन के उड़ान संकट के बाद स्थिति के सामान्य होने के संकेत दिए हैं. इंडिगो ने कहा कि पिछले चार दिनों से उसके फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार सामान्य होते जा रहे हैं. उसके सभी 138 ऑपरेशनल डेस्टिनेशन पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और ऑनटाइम परफॉर्मेंस भी इंडिगो के मानको के अनुसार सामान्य है.

पिछले चार दिनों में इंडिगो ने कितनी उड़ानें की संचालित

इंडिगो ने कहा कि उसने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को अपने संशोधित शेड्यूल के तहत 2,000 से ज्यादा उड़ानें संचालित किया. वहीं, गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को एयरलाइन ने 1,950 से ज्यादा उड़ानें संचालित कीं, जिनमें से सिर्फ 4 उड़ानें खराब मौसम के कारण रद्द करनी पड़ीं. इसके अलावा, इंडिगो ने 10 दिसंबर को 1,900, नौ दिसंबर को 1,800 और आठ दिसंबर को 1,700 उड़ानों को संचालित किया.

