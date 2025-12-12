हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिन यात्रियों की फ्लाइट हुई थी कैंसिल, उन्हें कब मिलेगा 10 हजार रुपये मुआवजा? इंडिगो ने दिया ये अपडेट

जिन यात्रियों की फ्लाइट हुई थी कैंसिल, उन्हें कब मिलेगा 10 हजार रुपये मुआवजा? इंडिगो ने दिया ये अपडेट

IndiGo Airline: कंपनी ने कहा कि ऐसे यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है और अगले साल जनवरी, 2026 से इंडिगो इन सभी यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेगी ताकि मुआवजा अच्छे से दिया जा सके.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Dec 2025 11:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इंडिगो एयरलाइन ने हालिया उड़ान संकट के बाद यात्रियों के लिए मुआवजा और रिफंड प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. कंपनी ने कहा कि यात्रियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी महीने से शुरू होगी. एयरलाइन ने कहा था कि जिन यात्रियों की उड़ानें तय समय से 24 घंटे के अंदर रद्द या विलंबित हुई, उन्हें 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

फिलहाल कंपनी का सबसे बड़ा फोकस रिफंड प्रक्रिया पर है. कंपनी ने कहा कि ऐसे यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है और अगले साल जनवरी, 2026 से इंडिगो इन सभी यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेगी ताकि मुआवजा अच्छे से दिया जा सके. इंडिगो ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के ज्यादातर रिफंड पूरे किए जा चुके हैं और बाकी भी जल्द क्लियर हो जाएंगे.

500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है कुल मुआवजे की राशि

एयरलाइन ने यह भी कहा कि कुल मुआवजा राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जिसे उन यात्रियों को दिया जाएगा, जिनकी उड़ानें आखिरी समय में रद्द हुईं या जो एयरपोर्ट पर बुरी तरह फंस गए थे. इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी करेगी और सभी मामलों को दिसंबर-जनवरी तक कर देगा.

इंडिगो ने संचालन सामान्य होने के दिए संकेत

इंडिगो एयरलाइन के उड़ान संकट के बाद स्थिति के सामान्य होने के संकेत दिए हैं. इंडिगो ने कहा कि पिछले चार दिनों से उसके फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार सामान्य होते जा रहे हैं. उसके सभी 138 ऑपरेशनल डेस्टिनेशन पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और ऑनटाइम परफॉर्मेंस भी इंडिगो के मानको के अनुसार सामान्य है.

पिछले चार दिनों में इंडिगो ने कितनी उड़ानें की संचालित

इंडिगो ने कहा कि उसने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को अपने संशोधित शेड्यूल के तहत 2,000 से ज्यादा उड़ानें संचालित किया. वहीं, गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को एयरलाइन ने 1,950 से ज्यादा उड़ानें संचालित कीं, जिनमें से सिर्फ 4 उड़ानें खराब मौसम के कारण रद्द करनी पड़ीं. इसके अलावा, इंडिगो ने 10 दिसंबर को 1,900, नौ दिसंबर को 1,800 और आठ दिसंबर को 1,700 उड़ानों को संचालित किया.

यह भी पढ़ेंः 'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 12 Dec 2025 11:56 PM (IST)
Tags :
IndiGo Airline MoCA DGCA Pieter Elbers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर कर दी बड़ी मांग, CM मान जाएंगे?
बिहार में सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर कर दी बड़ी मांग, CM मान जाएंगे?
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
Advertisement

वीडियोज

Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota
UP News: कफ सिरप केस में ED का एक्शन, Lucknow से लेकर बनारस तक छापा | CM Yogi | UP Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर कर दी बड़ी मांग, CM मान जाएंगे?
बिहार में सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर कर दी बड़ी मांग, CM मान जाएंगे?
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
हेल्थ
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
शिक्षा
BCCI का अंपायर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
BCCI का अंपायर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget