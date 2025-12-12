Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तीन से पांच दिसंबर, 2025 के बीच इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानें अचानक रद्द होने के मामले में कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ का दौर लगातार जारी है. इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के सामने पेश हुए.

डीजीसीए की चार सदस्यीय कमेटी ने इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स से जानकारी ली है कि आखिर इतना बड़ा विमान संकट पैदा कैसा हुआ. कमेटी के सदस्य कंपनी के सीईओ से यह समझना चाह रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और प्लानिंग कहां फेल हो गई.

DGCA की कमेटी ने इंडिगो के CEO से किए सवाल

इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ बैठक में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की कमेटी का फोकस कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर था. कमेटी ने सीईओ एल्बर्स से इन सवालों के जवाब की मांग की है. कमेटी ने बैठक के दौरान जो 7 सवाल पूछे, उनमें...

इतनी ज्यादा फ्लाइटें क्यों रद्द करनी पड़ीं?

क्या स्टाफ और पायलटों की प्लानिंग ठीक से नहीं की गई थी?

रोस्टर सिस्टम बार-बार क्यों बिगड़ रहा था?

नए FDTL नियमों को लागू करने में क्या दिक्कतें आईं?

क्या कंपनी ने इन FDTL नियमों का पूरी तरह पालन किया?

इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है?

स्थिति संभालने के लिए इंडिगो ने क्या सुधार के कदम उठाए?

मामले की जांच के लिए DGCA ने बनाई चार सदस्यीय कमेटी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो विमान संकट के बाद इस मामले की जांच के लिए पिछले हफ्ते शुक्रवार (5 दिसंबर, 2025) को एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. कमेटी ऑपरेशन से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति दोबारा न बने.

