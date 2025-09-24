हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRailway Bonus: रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, दिवाली पर मिलेगा 78 दिनों का बोनस

Railway Bonus: रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, दिवाली पर मिलेगा 78 दिनों का बोनस

Railway Diwali 2025 Bonus: केंद्र सरकार रेलवे कर्मचारियों के बोनस का भुगतान दिवाली से पहले करेगी. इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने बिहार में रेलवे की डबल लेन को मंजूरी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार (24 सितंबर 2025) को हुई बैठक में 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 1865.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. सरकार ने कहा है कि रेलवे कर्मचारियों को इस बोनस का भुगतान दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा.

रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?  

इस पैसों का भुगतान रेलवे कर्मचारी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेक मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, रेलवे मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप के कर्मचारियों को किया जाएगा.

बिहार में रेलवे की डबल लेन को मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया तक रेलवे की डबल लेन को मंजूरी दी है, जिस पर 2,192 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'अब तक यह सिंगल लाइन थी, जिसकी क्षमता सीमित थी. डबल लेन होने के बाद इसकी क्षमता बढ़ेगी.' रेल मंत्रालय के अनुसार इसकी लंबाई 104 किलोमीटर होगी, जो बिहार के चार जिलों को कवर करेगी.

इससे राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी आदि जैसे प्रमुख स्थलों तक रेलवे की सेवा और बेहतर होगी, जिससे देशभर के टूरिस्ट आकर्षित होंगे. इससे गया और नवादा जिलों तक भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के हाइब्रिड एन्युइटी मोड़ पर निर्माण को मंजूरी दी. इस परियोजना की कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये आएगी.

शिपबिल्डिंग के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी

शिपबिल्डिंग, मरीन फाइनेंसिंग और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है. इसके चार पार्ट हैं. पहला- शिपबिल्डिंग फाइनेशियल अस्सिटेंस स्कीम, दूसरा- मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, तीसरा- शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, चौथा- लीगल ,पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म्स.

मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों को भी तोहफा 

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल के छात्रों को भी बड़ा तोहफा दिया गया है. 5000 नए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट को मंजूरी दी गई. इसके साथ-साथ नई 5023 MBBS सीट को भी मंजूरी दी गई.

Published at : 24 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Indian Railway Ashwini Vaishnaw Breaking News Abp News BIHAR Diwali 2025
