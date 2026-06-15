हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाArmy Uniform 2026: बदल गई इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, अब कैसे दिखेंगे सेना के जवान, जानें

Army Uniform 2026: बदल गई इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, अब कैसे दिखेंगे सेना के जवान, जानें

भारतीय सेना ने Army Uniforms 2026 जारी की. नई नीति में बंदी जैकेट को जगह मिली है साथ ही औपनिवेशिक परंपराओं को अलविदा कहकर यूनिफॉर्म सिस्टम को अधिक आधुनिक बनाया गया है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना ने अपनी वर्दी और ड्रेस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 जारी की है. इस नई नीति का उद्देश्य सेना की परंपराओं को बनाए रखते हुए ड्रेस को अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और भारतीय पहचान के अनुरूप बनाना है. इसके साथ ही औपनिवेशिक दौर की कई पुरानी परंपराओं, शब्दों और गैर-जरूरी व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा.

नई ड्रेस नीति में सेना ने अपने विभिन्न परिधानों को स्पष्ट और आसान तरीके से वर्गीकृत किया है. इसके तहत सभी वर्दियों को अलग-अलग नंबर दिए गए हैं, जिससे उनकी पहचान और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सरल हो सकेगी. सेना ने औपचारिक समारोह, कार्यस्थल, मेस और कॉम्बैट ड्रेस जैसी चार प्रमुख श्रेणियों को बरकरार रखा है.

यह भी पढ़ें :  PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई

एक समान यूनिफॉर्म सिस्टम

सबसे अहम बदलावों में से एक तीनों सेनाओं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए एक समान यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम लागू करना है. सेना का मानना है कि इससे तीनों सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल, स्पष्टता और कार्यकुशलता बढ़ेगी. नई नीति में भारतीय सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुखता दी गई है. इसी क्रम में औपचारिक नागरिक आयोजनों और गेट-टुगेदर कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक बंदी जैकेट (हाफ जैकेट) को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है. नौसेना पहले ही इस परिधान को अपना चुकी है.

ड्रेस नियमों में बदलाव

इसके अलावा मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 से पाउच बेल्ट हटाने, रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए तलवार धारण करना वैकल्पिक बनाने तथा “रॉयल” जैसे औपनिवेशिक शब्दों के उपयोग को बंद करने का फैसला लिया गया है. सेना ने यह भी घोषणा की है कि कुछ पुरानी ड्रेस श्रेणियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. इनमें ड्रेस नंबर 3A भी शामिल है, जिसे 30 जून 2029 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. सेना का कहना है कि यह बदलाव आधुनिक भारत की पहचान और आत्मनिर्भर सोच को दर्शाते हैं.


यह भी पढ़ें : 'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Defence INDIA Indian Army Uniform
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Army Uniform 2026: बदल गई इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, अब कैसे दिखेंगे सेना के जवान, जानें
बदल गई इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, अब कैसे दिखेंगे सेना के जवान, जानें
इंडिया
मानसून की रफ्तार पर क्यों लगा ब्रेक! 28 फीसदी कम बारिश, झुलसा रही गर्मी, जान लीजिए क्या है वजह
मानसून की रफ्तार पर क्यों लगा ब्रेक! 28 फीसदी कम बारिश, झुलसा रही गर्मी, जान लीजिए क्या है वजह
इंडिया
ईरान-अमेरिका समझौते पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पीस डील का किया स्वागत, कहा- 'भारत को...'
ईरान-अमेरिका समझौते पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पीस डील का किया स्वागत, कहा- 'भारत को...'
इंडिया
अरे ये क्या? TMC के 20 सांसदों ने जिस पार्टी में विलय का किया दावा, उसके मुखिया का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'हमें तो...'
अरे ये क्या? TMC के 20 सांसदों ने जिस पार्टी में विलय का किया दावा, उसके मुखिया का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'हमें तो...'
Advertisement

वीडियोज

Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Roshan Anand Bail: Khan Sir विवाद मामले में रोशन आनंद को मिली जमानत | Patna Latest News | Bihar
US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
इंडिया
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
इंडिया
ईरान-अमेरिका समझौते पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पीस डील का किया स्वागत, कहा- 'भारत को...'
ईरान-अमेरिका समझौते पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, पीस डील का किया स्वागत, कहा- 'भारत को...'
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
फैशन
Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
Embed widget