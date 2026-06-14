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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई

PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में आज एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की है. 9 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 11:19 AM (IST)
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पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर के रावलकोट में आज एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की, जिसमें अब तक आई जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने दो राउंड 20-20 मिनट के लिए आज प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट और AK-47 से फायर किया है. 

पहली फायरिंग सुबह लगभग 4 बजे हुई जब प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान के पास ही सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे. फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान की तरफ़ भागे. इसके बाद एकाएक फिर से 7 बजे पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने ईदगाह मैदान में इकट्ठा प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करना शुरू किया. जिसमें एक प्रदर्शनकारी जो मीरपुर से आया था और एक रावलाकोट के ही रहने वाले प्रदर्शनकारी की मौत हो गई. 

घटना के वक़्त और बाद के एबीपी न्यूज़ को कई वीडियो और फोटो मिली हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर फायर की गई बुलेट के खोखे और खून के निशान साफ साफ दिखाई रहे हैं. वहीं तड़के सुबह 4 बजे की फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारी भागते हुए दिख रहे हैं.

अब तक 55 लोगों की मौत
बता दें कि 9 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 55 लोगों की मौत पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की फायरिंग में हो चुकी है. कुल 38 मांगों को लेकर जारी प्रदर्शन में 2 मांगों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. पहला पीओके के निर्वाचित नेताओ द्वारा ली जाने वाली पाकिस्तान से वफादारी की शपथ को बदलने और 12 कथित शरणार्थी सीटो को खत्म करने की है.


PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई

क्या हैं मुख्य मांगें
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीओके से जो सांसद, प्रधानमंत्री और मंत्री चुने जाते हैं वो जो शपथ लेते हैं कि पाकिस्तान और पीओके के पाकिस्तान में विलय के प्रति वफादार होंगे. इस शपथ को बदल कर ये करा जाए कि पीओके की जानता द्वारा चुने गए सांसद, प्रधानमंत्री और मंत्री जम्मू कश्मीर की भौगोलिक एकता अखंडता और जम्मू कश्मीर राज्य के लिए वफादार होंगे.

PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई

इसी तरह पीओके में 12 कथित शरणार्थी सीटें, जिनके सहारे पाकिस्तानी हुकूमत और ISI पीओके में कठपुतली सरकार बैठाती है और जोड़तोड़ करती है उसे खत्म करने की भी मांग की गई है. पाकिस्तान की सरकार और सेना ये मान रही है कि अवामी एक्शन कमेटी की ये 2 मांगें ऐसी हैं जो पीओके में पाकिस्तानी हस्तक्षेप ख़त्म करने और पीओके को पाकिस्तान से आजाद करने की तरफ लेकर जा रही है जिसकी वजह से दोनों पक्ष बातचीत करने के लिए तैयार नहीं और आर-पार की लड़ाई पीओके में चल रही है. 


PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई

4 नेताओं पर 1 करोड़ का इनाम
अवामी एक्शन कमेटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है. प्रदर्शन के 4 प्रमुख नेता शौकत नवाज़ मीर, सरदार उमर नज़ीर, ख़्वाजा मेहरान और सरदार अमन ख़ान पर देशद्रोह और दंगा का मामला दर्ज करके पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 14 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Pakistan Protest PoK Pakistani Army Rawalakot
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