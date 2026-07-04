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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमने LPG संकट का 7 दिन में निकाला समाधान', राजस्थान में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

'हमने LPG संकट का 7 दिन में निकाला समाधान', राजस्थान में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने फ्यूल क्राइसिस का भी जिक्र किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में शनिवार (4 जुलाई) को ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में रिफाइनरी प्रोडक्शन टैंकरों को हरी झंडी दिखाई. ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के कई विभागों में भर्ती हुए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक तेल संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं हुई. उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 20 डॉलर प्रति बैरल हो गईं और कई देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई. पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का भी शिलान्यास किया.

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकारें सिर्फ शिलान्यास करके ही प्रोजेक्ट्स को नहीं छोड़तीं. उन्होंने कहा कि आज का दिन इस बात का गवाह है कि बीजेपी सरकारें सिर्फ शिलान्यास करके ही प्रोजेक्ट्स को नहीं छोड़तीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात काम करती हैं. उन्होंने आगे कहा कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो. नया भारत अपने संकल्पों से पीछे नहीं हटता और न ही अपनी स्पीड धीमी करता है. भारत इसे करके दिखाता है.

गुजरात का जिक्र कर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने गुजरात में पानी पहुंचाने का काम किया था. जब राजस्थान में पानी की जरूरत सामने आई तो राजस्थान के लोगों को लगता था, पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा या नहीं. उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और यहां बहन वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी. हम दोनों ने बिना कोई संघर्ष गुजरात से नर्मदा का पानी साझा किया. उन्होंने आगे कहा कि अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी के काम का वर्णन कर रहे थे. राजस्थान हरियाणा दोनों में बीजेपी की सरकार है. पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए हैं. हरियाणा और राजस्थान सरकार मिलकर शेखावाटी क्षेत्र तक भी पानी पहुंचाएंगे.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rajasthan LPG Crisis Greenfield Refinery
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