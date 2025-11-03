Indian Army Trishul Exercise: 2-2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की बड़ी तैयारी कर रही सेना, भारत के 'त्रिशूल' से घबराया पाकिस्तान
Indian Army Trishul Exercise: भारतीय नौसेना के मुताबिक, त्रिशूल एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सहित कुल 25 जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं.
पाकिस्तान की सीमा से सटे गुजरात के सर क्रीक और राजस्थान के थार रेगिस्तान में चल रही बड़ी ट्राई-सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल के साथ भारतीय सेना ने चीन बॉर्डर पर भी एक साथ दो अहम युद्धाभ्यास शुरू कर दिए हैं. इसका उद्देश्य एक साथ टू-फ्रंट यानी दो-दो मोर्चों पर सैन्य तैयारियों को तेज करना है.
भारतीय सेना की स्पियर कोर (3 कोर) ने अरुणाचल प्रदेश में 'पूर्वी प्रचंड प्रहार' नाम से एक्सरसाइज शुरू की है. स्पियर कोर ने इस एक्सरसाइज का वीडियो जारी कर बताया कि नदियों से लेकर पहाड़ों तक और आसमान तक में प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के हाई ऑल्टिट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में थलसेना के साथ-साथ वायुसेना और नौसेना एक साथ साझा एक्सरसाइज कर रही हैं.
एक्सरसाइज में आर्टलरी (तोप) और ड्रोन वॉरफेयर पर जोर
सेना के मुताबिक, पूर्वी प्रचंड प्रहार में कैलिब्रेटेड फायरपावर, सिनर्जी (सहयोग) और ट्राई-सर्विस (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) मिशन-रेडीनेस की तैयारियों को परखा जा रहा है. पूर्वी प्रचंड प्रहार के साथ ही थलसेना की लेह-लद्दाख स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर (14वीं कोर) ने इंटीग्रेटेड फायरपावर एक्सरसाइज शुरू की है. पूर्वी लद्दाख में आयोजित इस एक्सरसाइज में आर्टलरी (तोप) और ड्रोन वॉरफेयर पर जोर दिया जा रहा है.
वायुसेना के 40 से ज्यादा फाइटर जेट त्रिशूल में शामिल
इस बीच भारतीय नौसेना ने त्रिशूल एक्सरसाइज को लेकर एक नया वीडियो जारी किया है. त्रिशूल एक्सरसाइज में सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी नौसेना की है. भारतीय नौसेना के मुताबिक, त्रिशूल एक्सरसाइज (1-13 नवंबर) में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सहित कुल 25 जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं. इसके साथ ही विक्रांत पर तैनात लड़ाकू विमान भी ट्राई-सर्विस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं. वायुसेना के भी 40 से ज्यादा फाइटर जेट और दूसरे एयरक्राफ्ट त्रिशूल का हिस्सा हैं.
त्रिशूल एक्सरसाइज से घबराकर पाकिस्तान ने अब अरब सागर में मिसाइल फायरिंग को लेकर नेवएरिया वार्निंग शुरू कर दी है. 2-5 नवंबर के बीच पाकिस्तानी नौसेना कराची से सटे समंदर में मिसाइल फायरिंग की ड्रिल कर रही है.
ये भी पढ़ें
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL