जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर में सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई है. जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी हुई है.

सूत्रों के मुताबिक, संदिग्ध गतिविधि नजर आने के बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने दी ऑपरेशन की जानकारी

जम्मू रेंज के आईजीपी भीम सेन तुती ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के आधार पर उधमपुर के मजालता इलाके के सुआं गांव में आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ है.’

On a precise input from JKP, contact established with terrorists at Village Soan, Majalta Udhampur. Joint team of SOG along with Army and CRPF on job.@JmuKmrPolice — IGP Jammu (@igp_jammu) December 15, 2025

उन्होंने आगे कहा, ‘इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी हुई है. इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.’

सर्च ऑपरेशन में आ रही दिक्कत- IGP जम्मू

IGP जम्मू रेंज भीम सेन तुती ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा, ‘SOG की एक बहुत छोटी टीम ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की. अंधेरा होने और दुर्गम, खतरनाक भूभाग के कारण जंगल में सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है.’

A very small SOG team engaged the terrorists! Combing of the forest has been impeded due to darkness and treacherous terrain. — IGP Jammu (@igp_jammu) December 15, 2025

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू के उधमपुर के बसंतगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि सोमवार (15 दिसंबर, 2025) की शाम करीब 6 बजे घिरे हुए सुआं गांव से गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया. उन्होंने आगे कहा कि घेराबंदी को और मजबूत करने और आतंकवादियों को नियंत्रण में करने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ी को भेजा गया है.

