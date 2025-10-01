अमेरिकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को उसके हल्के लड़ाकू विमान तेजस कार्यक्रम के लिए एक और जेट इंजन की आपूर्ति की है.

तेजस फाइटर जेट के लिए भारत को मिला चौथा इंजन

अधिकारियों ने बुधवार (1 अक्टूबर 2025) को कहा कि अमेरिकी कंपनी ने लगभग तीन सप्ताह पहले एचएएल को एक AF404-IN20 इंजन की आपूर्ति की थी. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को एक और इंजन की आपूर्ति की गई.

अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ सप्ताह में एचएएल भारतीय वायुसेना को दो तेजस एमके1ए जेट विमान सौंप देगा. रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1A जेट की खरीद के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था.

इस साल 12 JE-404 जेट इंजन मिलने की संभावना

भारतीय वायुसेना इन युद्धक विमानों को शामिल करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इसके लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 42 से घटकर 31 रह गई है. तेजस एक एकल इंजन वाला बहु-उद्देशीय लड़ाकू विमान है जो उच्च-खतरे वाले वातावरण में भी उड़ान भरने में सक्षम है.

एचएएल को बीते महीने सितंबर में ही तीसरा जेट इंजन मिला था.एचएएल को इस वित्त वर्ष के अंत तक कुल 12 JE-404 जेट इंजन मिलने की संभावना है. ये सभी इंजन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1A में लगाए जाएंगे.गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह जेट इंजन सप्लाई कर रही है.

तेजस MK-1A विमानों के निर्माण का ऑर्डर

भारतीय वायुसेना ने तेजस MK-1A विमानों के निर्माण का ऑर्डर दिया है, जिन्हें आने वाले वर्षों में डिलीवर किया जाएगा. यह विमान आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर हथियार क्षमता और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस होंगे. भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए हाल ही में एक नया अनुबंध किया गया है.

इस करार के मुताबिक 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारतीय वायुसेना को 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराए जाएंगे. इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस एमके-1ए की खरीद हेतु 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है. अनुबंध के मुताबिक इनमें 68 सिंगल-सीटर लड़ाकू विमान और 29 ट्विन-सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं.